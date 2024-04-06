Судді на ТОТ є одними з головних винуватців у депортації українських дітей, - правозахисник Лисянський

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Потрібно розуміти, що таке російський дитячий будинок для сиріт. Є градація серед місць позбавлення волі, є такі місця для неповнолітніх, які скоїли злочини, також і для дорослих. А російські дитячі будинки для дітей сиріт або дітей, батьків яких позбавили батьківських прав, це ось такий початок місць несвободи. Ці дитячі будинки нічим не відрізняються від зони для неповнолітніх злочинців, за виключенням ідеологічного переформування дитини", - зауважив правозахисник.

За його словами, це один з етапів етноциду, тобто окупанти крадуть українських дітей, потім видають їм російські паспорти.

"На сьогодні почався масовий етап депортації на окупованих територіях, батьків позбавляють батьківських прав і забирають дітей, таким чином комплектують спецприймальники. Одними з головних злочинців у цій депортації дітей є судді з окупованих територій. До речі, ми сьогодні працюємо над аналітичним звітом, де будемо намагатися максимально ідентифікувати всіх суддів на ТОТ. У нас є прізвища, хто приймав рішення, яким чином, коли й де. Там є судді з РФ, є судді-колаборанти, які зрадили присягу й приймають такі рішення, які фактично починають депортацію дітей з окупованих територій. Ми допомагаємо, щоб правоохоронні органи України внесли цих суддів в єдиний реєстр досудових розслідувань і почали відкривати по них справи. Тобто цю судову систему на окупованих територіях потрібно паралізувати, щоб як мінімум створити перепону у депортації українських дітей, поки ми ці території не звільнили", - зазначив Павло Лисянський.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі з прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня 2-23 року комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня 2023 року білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

29 липня 2-23 року посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.