До Києва прибула очільниця федеральної ради Німеччини Швезіг

Про це повідомляє DW.

Швезіг заявила, що її візит є знаком солідарності всіх 16 федеральних земель Німеччини з Україною. Так, посадовиця стала першою головою бундесрату, яка відвідує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.



"Україна має перемогти у цій війні. Не можна дозволити Росії домогтися свого за допомогою цієї агресії", - наголосила Швезіг.

За її словами, цим візитом до Києва вона протистоїть запереченням проти подальшої підтримки України, які можна почути особливо на сході Німеччини. Її завданням на посаді керівника федеральної землі є зокрема захист курсу федерального уряду від подібних настроїв.

Під час поїздки на поїзді до Києва Швезіг у розмові з журналістами наголосила, що Німеччина солідарна з українцями, які страждають від військової агресії РФ. Вона зазначила, що необхідно продовжити гуманітарну, фінансову, а також військову підтримку України та постачати цій країні нові озброєння.

"Україна має бути спроможною захищати себе, у тому числі за допомогою систем Patriot", - зазначила німецький соціал-демократ.



Мануела Швезіг очолила бундесрат - представництво федеральних земель - 1 листопада 2023 року терміном 12 місяців. Голова бундесрату - четверта за значимістю державна посада Німеччини після федерального президента, голови бундестагу та федерального канцлера.