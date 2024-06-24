До Києва прибула очільниця федеральної ради Німеччини Швезіг
У понеділок, 24 червня, прем'єр-міністерка федеральної землі Мекленбург – Передня Померанія Мануела Швезіг прибула до української столиці. У Києві вона проведе переговори з політичним керівництвом України
Про це повідомляє DW.
Швезіг заявила, що її візит є знаком солідарності всіх 16 федеральних земель Німеччини з Україною. Так, посадовиця стала першою головою бундесрату, яка відвідує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.
"Україна має перемогти у цій війні. Не можна дозволити Росії домогтися свого за допомогою цієї агресії", - наголосила Швезіг.
За її словами, цим візитом до Києва вона протистоїть запереченням проти подальшої підтримки України, які можна почути особливо на сході Німеччини. Її завданням на посаді керівника федеральної землі є зокрема захист курсу федерального уряду від подібних настроїв.
Під час поїздки на поїзді до Києва Швезіг у розмові з журналістами наголосила, що Німеччина солідарна з українцями, які страждають від військової агресії РФ. Вона зазначила, що необхідно продовжити гуманітарну, фінансову, а також військову підтримку України та постачати цій країні нові озброєння.
"Україна має бути спроможною захищати себе, у тому числі за допомогою систем Patriot", - зазначила німецький соціал-демократ.
Мануела Швезіг очолила бундесрат - представництво федеральних земель - 1 листопада 2023 року терміном 12 місяців. Голова бундесрату - четверта за значимістю державна посада Німеччини після федерального президента, голови бундестагу та федерального канцлера.
- Нещодавно новообраний голова комітету оборони німецького бундестагу Маркус Фабер приїхав на Донбас та Харківщину, щоб особисто з'ясувати поточні потреби та проблеми українських військових.
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