З'ясувати потреби ЗСУ: новообраний очільник оборонного комітету бундестагу відвідав Донеччину й Харківщину

Про це повідомив голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО народний депутат Єгор Чернєв.



Зазначається, що це візит до України став першою закордонною поїздкою Фабера на новій посаді. Чернєв зауважив, що за традицією новообрані голови комітету оборони Німеччини перший візит здійснюють до країни-сусіда.



"Разом з Маркусом, головою нашого Комітету Олександр Завітневич, бійцями та командирами ми максимально занурилися у купу практичних питань аж до якості окремих видів снарядів для німецьких САУ та деталей, які вкрай необхідні для ремонту техніки", - повідомив український нардеп.



За його словами, посадці виявили певні критичні проблеми, які потрібно вирішувати негайно. Водночас Маркус пообіцяв після повернення до Німеччини оперативно допомогти із розв'язанням цих питань.

Нагадаємо, нещодавно міністерство оборони Німеччини оголосило про виділення нового пакета допомоги Україні. До нього увійшли системи ППО IRIS-T, танки Leopard та РСЗВ HIMARS.