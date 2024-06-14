Leopard, HIMARS та IRIS-T: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Про це йдеться на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Німеччина надала Україні матеріально-технічні засоби зі складів Збройних сил ФРН на суму близько 5,2 мільярда євро за оціночною вартістю заміщення.

До нового пакету допомоги від Німеччини ввійшли:

20 бойових машин піхоти MARDER із запасними частинами та боєприпаси до них

10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них

система ППО середнього радіуса дії IRIS-T SLM

система ППО малого радіуса дії IRIS-T SLS

3 реактивних артилерійських системи HIMARS

два мостоукладачі BEAVER

дві броньовані інженерні машини Dachs

броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2

4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами

16 паливозаправників.

Крім того, новий пакет допомоги міститиме боєприпаси, стрілецьку зброю та 4 млн набоїв, засоби для розмінування та знешкодження снарядів, човни, три системи AMPS для захисту гелікоптерів, а також IT-обладнання.