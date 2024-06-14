Leopard, HIMARS та IRIS-T: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
У п'ятницю, 14 червня, міністерство оборони Німеччини оголосило про виділення нового пакета допомоги Україні. До нього увійшли системи ППО IRIS-T, танки Leopard та РСЗВ HIMARS
Про це йдеться на сайті відомства.
Згідно з повідомленням, від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Німеччина надала Україні матеріально-технічні засоби зі складів Збройних сил ФРН на суму близько 5,2 мільярда євро за оціночною вартістю заміщення.
До нового пакету допомоги від Німеччини ввійшли:
- 20 бойових машин піхоти MARDER із запасними частинами та боєприпаси до них
- 10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них
- система ППО середнього радіуса дії IRIS-T SLM
- система ППО малого радіуса дії IRIS-T SLS
- 3 реактивних артилерійських системи HIMARS
- два мостоукладачі BEAVER
- дві броньовані інженерні машини Dachs
- броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2
- 4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами
- 16 паливозаправників.
Крім того, новий пакет допомоги міститиме боєприпаси, стрілецьку зброю та 4 млн набоїв, засоби для розмінування та знешкодження снарядів, човни, три системи AMPS для захисту гелікоптерів, а також IT-обладнання.
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У вівторок, 11 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував поставку нового пакета допомоги Україні, який міститиме систему ППО Patriot, установку IRIS-T, Gepard та боєприпаси. Водночас очільник міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що країна разом із союзниками надає 100 ракет до батарей Patriot.
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