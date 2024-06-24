Де чекати на сильний вітер, а де можливі грозові дощі: прогноз погоди на 25 червня від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, у вівторок в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, зона великого потужного антициклону Bie з центром над Балтикою.

Через це сильні опади в областях малоймовірні. Лише хвости східних атмосферних фронтів зумовлять локальні грозові дощі на півночі, у центрі та на сході України. Тим часом на заході та півдні буде сонячно.

Синоптикиня наголошує, що на сході України завтра очікується сильний північний вітер, ймовірно до штормових поривів.

Тим часом температура повітря 25 червня у більшості областей очікується протягом дня +23...+29 °C, у південній частині та на Закарпатті стовпчики термометрів підіймуться до +30 °C.

Погода в столиці

У Києві вівторок буде теплим, без спеки. Температура повітря підійметься до +25 °C.

Вдень істотних опадів не прогнозується.

Загалом цей тиждень в Україні передбачається переважно сухий і сонячний. Лише в областях навколо Карпат місцями можливий дощ із грозами. Температура повітря становитиме у денні години +27...+32 °C.