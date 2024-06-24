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Шольц вважає підтримку України однією з причин падіння популярності керівної коаліції

24 червня, 2024 понедiлок
09:23
Світ Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що однією з причин падіння популярності керівної коаліції на сході країни може бути політика уряду щодо підтримки України

Зміст

Про це інформує Tagesschau.

"Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою України, які також не згодні з санкціями, які ми запровадили проти Росії. Це також відображено в результатах виборів, але, на мою думку, зараз немає альтернативи, щоб це змінити", - сказав Шольц.

Він відзначив цей факт, зокрема, у контексті невтішних для його соціал-демократичної партії результатів виборів до Європарламенту на сході Німеччини.

Німецький канцлер також нагадав, що саме Росія напала на Україну, і що її загарбницька війна "є спробою змінити мапу".

Політик додав, що укладена угода про непересування кордонів силовими методами була скасована Росією.

  • Прем'єр-міністр Баварії і очільник консервативного Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер закликав до дострокових виборів у Німеччині після того, як три партії коаліційного уряду країни зазнали значних втрат на виборах до Європарламенту.
Теги:
Росія
Німеччина
Війна з Росією
підтримка України
Олаф Шольц
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