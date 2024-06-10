Прем'єр Баварії Зедер закликав до дострокових виборів у Німеччині

Про це повідомляє німецьке видання Merkur.de.

"Подібно до того, як (президент Франції Емманюель, - ред.) Макрон скликає нові вибори, Олаф Шольц мав би зробити це також. Тому чітка вимога: нові вибори в Німеччині зараз", - заявив Зедер в ефірі німецького телебачення.

Німецький посадовець припускає, що на дострокових федеральних виборах "буде чітка більшість із двох партій", адже, на його думку, "тристороння модель не працює".

"Катастрофічну картину представляє сама влада в день виборів. Так що більше нічого не працює. Тепер зачекайте ще один рік, у якому триватиме страхітливий світлофор, це не допоможе Німеччині. Ось чому нам зараз потрібно чітке оголошення, чітке часове вікно для нових виборів", - підкреслив Зедер.

Зазначається, що СДПН канцлера Олафа Шольца показала найгірший результат на національних виборах з часу заснування партії понад століття тому, набравши 13,9%. "Зелені" виявилися найбільшими невдахами виборів, отримавши лише 11,9%, що на 8,6 відсоткових пункти нижче, ніж на виборах до ЄС 2019 року.

Переможцем виборів до Європарламенту з відривом стала ХДС/ХСС, яка набрала 30,3% голосів.