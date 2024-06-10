Вибори до Європарламенту: POLITICO назвало переможців і переможених

Про це повідомляє Politico.

"Після недільних виборів до Європейського парламенту можна сказати одне: не всі будуть святкувати", - зазначили у виданні.

За попередніми результатами, перемогу святкуватимуть праві сили, тоді як "зелені" та ліберали поставати перед труднощами.

Переможці

Урсула фон дер Ляєн

За результатами недільного голосування президентка Єврокомісії перемогла з можливою коаліцією соціалістів, лібералів та її власної правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП). Як очікується, разом ці три групи, які підтримували її під час нинішнього терміну, матимуть близько 407 голосів у палаті, у той час, як для отримання другого мандату їй потрібен був лише 361 голос у парламенті.

У виданні оцінили, що ЄНП має всі шанси проштовхнути її кандидатуру.

Європейська народна партія перемогла в Німеччині, Іспанії, Польщі, Болгарії, Словенії, Люксембурзі, Кіпрі, Латвії, Естонії, Фінляндії, Хорватії та Греції.

Вони також отримали шість місць у Нідерландах, перевершивши очікування.

Джорджія Мелоні

Значно випередивши своїх суперників, лідерка італійських правих перемогла на виборах в Італії, що робить її одним з небагатьох лідерів великої європейської країни, який повенеться додому з перемогою.

Очевидно, що вона покращила свою частку голосів порівняно з виборами 2022 року.

Ультраправі

Серед переможців також опинилась ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, чий успіх підштовхнув Макрона до розпуску парламенту і призначення нових виборів.

Крім того, ультраправі партії посіли перше місце в Австрії, розділили перше місце в Нідерландах і посіли друге місце в Німеччині та Румунії.

До парламенту також пройшла французька партія "Відродження" Еріка Земмура.

Соціалісти

Лівоцентристи в Європі посіли друге місце у таких великих країнах, як Іспанія та Італія, і третє - у Франції, де Рафаель Глюксманн, схоже, воскресив лівоцентристів.

Водночас у Німеччині соціалісти Шольца посіли лише третє місце, поступившись ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини".

Петер Мадяр

Мадяр, колишній союзник, а нині суперник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, отримав близько 30% голосів, ставши беззаперечним лідером угорської опозиції. Він кинув капелюх на ринг на початку цього року.

Роберта Метсола

Роберта Метсола, президент Європейського парламенту від Мальти, отримала для своєї партії додаткове місце, набравши понад 87 тисяч голосів виборців, які віддали перевагу її партії.

Переможені

Еммануель Макрон

Партія президента Франції посіла друге місце, ледь випередивши соціалістів, яких, як вважалося, він свого часу відправив на політичний цвинтар.

Олаф Шольц

Німецька соціал-демократична партія Шольца також зазнала поразки від правоцентристських християнських демократів і ультраправої "Альтернативи для Німеччини", набравши лише 14% голосів, що стало найгіршим результатом на загальнонаціональних виборах за більш ніж століття.

Правоцентристи вимагають від Шольца зробити як Макрон і призначити дострокові вибори.

Зелені

Зелені зазнали нищівної поразки в Німеччині, скотившись з 21 місця до, ймовірно, лише 12, ледве втрималися у Франції та отримали повний нуль у Португалії.

Загалом вони втратили близько 20 місць.

Віктор Орбан

Результати лідера угорських націоналістів виявилися гіршими, ніж очікувалося, після того, як він зіткнувся з жорсткою конкуренцією.

Його партія "Фідес" набрала 43,8% голосів, що стало найгіршим результатом на виборах до Європарламенту за всю історію її існування.

Маттео Сальвіні

Партія "Ліга" італійського віце-прем'єр-міністра, яка наразі очолює ультраправу групу "Ідентичність і демократія", отримала менше 9%.