Путін озвучив свій ультиматум передусім для американців: Фейгін про конфіденційні консультації між Вашингтоном і Москвою

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Але чомусь Путін же озвучив саме такий план. Він більш радикальний, ніж пункти, які раніше публікував. Моя думка, моя оцінка, що він це зробив для американців передусім, навіть не для швейцарського саміту. Він показав американцям, що ось його позиція, продавлюйте її. Ми знаємо, що конфіденційний обмін і конфіденційні консультації були між Вашингтоном і Москвою. Вони протягом усього цього півріччя, як мінімум, сильно інтенсифікувалися. Це можна зрозуміти по візиту Саллівана у Київ, коли він казав: не треба НПЗ обстрілювати. Це теж, мабуть, якісь із домовленостей, вимог із боку Москви", - прокоментував Марк Фейгін.

За його словами, також була довга затримка з рішенням США дозволити Києву використовувати західну зброю, зокрема американську, HIMARS. Затримка цього рішення викликана тим, що з Москвою намагалися домовитися, щоб вона на Харків не наступала, не робила дій, які призведуть до масових жертв у Харківській області.

"Ми ж це розуміємо. Про це писалося, опосередковано повідомлялося. Це не так сильно заперечувалося анонімними джерелами у Білому домі. І Путін підбив підсумки цим консультаціям, він сказав: ні, чотири області мають мені віддати. Ні, ще санкції мають скасувати. І повна заборона на вступ України в НАТО. Це безумні умови. Він хоче отримати й території, і обмежити суверенітет України, що призведе зрештою до війни. Якщо Україна не захиститься НАТО, то буде нова війна. Важливо зрозуміти цей зв'язок.

А про угоди він нічого не говорить, про гарантії безпеки, тому що вони вже після війни. А він не дасть цій війні закінчитися, у буквальному сенсі, щоб ці угоди про гарантії безпеки стосовно України почали діяти. Це також очевидно. Тому що план Путіна – це захват всієї України", - зауважив опозиційний політик.