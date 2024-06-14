Путін заявив, що запропонував Києву й Заходу "мирний варіант урегулювання конфлікту" й озвучив "умови переговорів"
Російський диктатор та лідер Кремля Володимир Путін заявив, що українські військові нібито мають вийти з тимчасово окупованих територій задля переговорів з РФ
Про це Путін заявив під час зустрічі з міністром іноземних справ Росії Сергієм Лавровим, передають "Ріа Новини" і "ТАСС".
За словами російського диктатора, Москва нібито постійно пропонувала іноземним партнерам "конструктивні рішення у сфері безпеки, але всі спроби не знаходили відповіді".
"На Заході вирішили, що вони перемогли у холодній війні і можуть визначати світовий устрій, а на запитання Москви відповідали відмовками", - заявив Путін.
Крім цього, за словами Путіна, він запропонував Україні та Заходу ще один "мирний варіант урегулювання конфлікту". Він наголосив, що Росії нібито не потрібне "замороження конфлікту", натомість вони прагнуть повного його закінчення.
Водночас Путін заявив, що для початку переговорів Україна має повністю вивести свою армію з тимчасово окупованої Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім цього, Україна має не вступати в НАТО, а також мати "нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус".
Пізніше він додав, що задля переговорів з Росією західні країни мають зняти усі санкції з Кремля.
"РФ все ще готова вести діалог з усіма країнами, але це має бути не імітація мирного процесу, а ґрунтовна розмова", - додав диктатор РФ.
- Нещодавно Путін почав просувати наратив про готовність РФ до перемовин з Україною.
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