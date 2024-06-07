Путін заявив про готовність до переговорів з Києвом "на базі Стамбула, але з урахуванням реалій сьогодення"
Російський диктатор і лідер терористів Володимир Путін просуває наратив про готовність РФ до перемовин з Україною
Про це Володимир Путін заявив на пітерському міжнародному економічному форумі.
За словами Путіна, на можливих переговорах потрібно виходити з реалій сьогодення.
"На тих умовах, про які ми домовлялись ще починаючи у Мінську, і потім у Стамбулі. Але навіть, якщо взяти за основу ті домовленості у Стамбулі, ми повинні виходити з реалій сьогоднішнього дня", - йдеться у заяві російського диктатора.
- Журналіст Віталій Портников вважає, що ігри в так зване перемир'я за російським сценарієм не приведуть до припинення війни, адже РФ знайде спосіб викрутитися та розпочати "СВО" знову.
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