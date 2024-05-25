Це пастка: журналіст Портников пояснив подальші дії РФ, якщо відбудуться мирні переговори

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Те, що говорить його прессекретар Дмитро Пєсков, нічим не відрізняється від того, що Москва говорила в лютому 2022 року, - у нас є цілі спецоперації й ми можемо їх досягти політичним шляхом. Які це цілі? Є суб'єкти Російської Федерації, на які має перестати претендувати Україна, і ми маємо просто чітко для себе розуміти, що це означає. Це означає, що Україна принаймні де-факто, якщо не де-юре, має визнати Автономну Республіку Крим, місто Севастополь, Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області - частиною Російської Федерації й українські війська мають бути виведені з території, яку вони контролюють", - сказав медійник.

Портников вважає, що таким чином Москва прагне підіймати ставки, адже розуміє, що Україна не піде зі своїх територій, як і РФ - з окупованих: "Якщо вони будуть це пропонувати, ми скажемо: ми нікуди не підемо. А вони скажуть: і ми нікуди не підемо, ви не хочете нікуди йти з території наших суб'єктів федерації - ну і ми нікуди не підемо з території наших суб'єктів федерації. Це і є перемовини за російським сценарієм".

Журналіст наголошує, що саме так виглядає російська пастка.

"Другий момент - демілітаризація. Вони можуть добитися демілітаризації від нас? Ні, але можуть добитися відсутності гарантії безпеки, а Захід теж цього не дає. Тобто це і є класичне замороження. Путін говорить, що в принципі, якщо в мене з'явиться бажання, ми можемо заморозити конфлікт. Отак ми підняли ставки, вони підняли ставки, ми їх понизили й заморозили лінію, але тепер наступний момент цікавий: легітимність. Якщо Росія при цьому не вважає президента Зеленського легітимним і каже: нехай вони там собі в Україні розбираються, - то це означає, що після підписання будь-якої угоди про перемир'я, вони можуть сказати: ми перепрошуємо, але ми її незрозуміло з ким підписали", - пояснює Портников.

Медійник припускає: якщо після умовного перемир'я відбудуться нові президентські вибори й переможець подасть до Конституційного суду щодо легітимності Володимира Зеленського після 20 травня 2024 року, то росіяни можуть вчинити теж по-різному.

"Вони девальвують нашу угоду: ми зараз почнемо спецоперацію. Або навіть навпаки, вони самі скажуть: виявляється, що тепер легітимний президент визнає цю угоду. Чи новий президент України скаже: чого я маю визнавати, там стоїть не мій підпис. А тепер уявіть, що вся передвиборча компанія цієї людини буде базуватися на тому, що це була неправильна угода і що вона не дає нам ніяких гарантій безпеки. Ви ж розумієте, що спадкоємцем Зеленського на посаді президента України в умовах, якщо ця війна закінчиться замороженням, відсутністю гарантії безпеки, буде людина з більш популістськими гаслами, ніж та людина, яка виграла вибори 2019 року. І Путін це може розуміти, він створює собі ситуацію "відкритого шансу": пауза і самі українці, з його погляду, дадуть йому можливість розпочати новий процес", - підсумував журналіст.