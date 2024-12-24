Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Гроші на жінок і наркотики, секс із неповнолітньою: у Конгресі США представили звіт щодо екскандидата Трампа у генпрокурори Метта Гетца

Гроші на жінок і наркотики, секс із неповнолітньою: у Конгресі США представили звіт щодо екскандидата Трампа у генпрокурори Метта Гетца

Ольга Бабишена
24 грудня, 2024 вiвторок
02:59
Світ Метт Гетц

Комітет з етики США опублікував звіт щодо порушення етичних норм колишнім членом Палати представників від республіканців та екскандидатом у генпрокурори Метом Герцом

Зміст

Про це інформує Reuters, посилаючись на звіт комітету з етики. 

У звіті вказано, що Гетц заплатив 90 тис. доларів 12 жінкам, частина з яких, на думку комісії, ймовірно, була призначена, щоб оплатити сексуальні послуги або наркотики. Крім того, згідно з розслідуванням, існують "вагомі докази", що він мав секс з 17-річною дівчиною під час роботи в Палаті представників.

"Комітет визначив, що існують вагомі докази того, що представник Гетц порушив правила Палати представників та інші стандарти поведінки, що забороняють проституцію, зґвалтування, незаконне вживання наркотиків, неприпустимі подарунки, особливі послуги або привілеї, а також перешкоджання роботі Конгресу", - йдеться у висновку звіту.

Слідство встановило, що Гетц був причетним до перевезення жінок зі штату у штат для надання комерційних сексуальних послуг, однак, комісія не змогла знайти доказів того, що серед них були неповнолітні або що Гетц порушив федеральне законодавство про торгівлю людьми. 

Водночас одна з потерпілих розповіла, що двічі вступала у сексуальні стосунки з політиком, коли була не повнолітньою, і він їй дав 400 доларів, які, як вона зрозуміла, були заплачені за секс. Дівчина засвідчила, що не повідомляла Гетцу, що їй не виповнилося 18 років, і що він не запитував про її вік. Комісія не отримала жодних доказів того, що він знав про її неповноліття, коли вступав з нею у статевий зв'язок. Але це, ймовірно, порушило закон штату Флорида про зґвалтування, оскільки політикові на той час було 35 років. Гетц у зверненні до суддівської колегії заперечив, що мав секс з будь-ким молодше 18 років, але не відповів на конкретні звинувачення, щодо потерпілої. 

  • 21 листопада кандидат Трампа у генпрокурори Гетц відмовився від запропонованої посади. 
Теги:
Новини
США
Читайте також:
армія КНДР
Автор Олена Будько
23 грудня, 2024 понедiлок
У ССО показали документи, які Росія видає військовим з КНДР, аби приховати їхню присутність на фронті 
окупанти Маріуполь
Автор Тетяна Нижник
23 грудня, 2024 понедiлок
Ожило чотири полігони, ситуація в Маріуполі нагадує підготовку до Вугледарського наступу, - Андрющенко
Автор Катерина Ганжа
22 грудня, 2024 неділя
Росіяни пригрозили вдарити по Києву новими балістичними ракетами з КНДР: в ЦПД закликали не піддаватися провокаціям ворога
Київ
-0.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.74
    Купівля 41.74
    Продаж 42.28
  • EUR
    Купівля 43.55
    Продаж 44.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
24 грудня
03:51
Андрюс Кубілюс
ЄС у 2025 році планує збільшити виробництво артснарядів до 2 млн, - єврокомісар Кубілюс
03:16
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну дронами: на Київщині спрацювала ППО
03:13
Вишеградська група, Польща, Анджей Дуда
Президент Польщі Дуда підтримав проведення нових виборів у Грузії
01:50
Honda
Японські автовиробники Honda і Nissan планують об'єднатися у спільний холдинг
01:43
Зеленський зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій
01:24
Безпрецедентний випадок: у Харкові прооперували бійця, який вижив після 36 днів із турнікетом на нозі
00:36
Ілюстративне фото
Ударив ножем по животу та шиї: в Одесі затримали чоловіка, який напав на військового
2024, понедiлок
23 грудня
23:55
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті сталося 235 боєзіткнень: найбільше окупанти атакують на Времівському і Курахівському напрямках
23:40
Румунія, прапор Румунії
Парламент Румунії затвердив склад нового уряду
23:30
Італія
Уряд Італії підтримав продовження постачання зброї Україні
23:02
міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац
Ізраїль уперше підтвердив свою причетність до вбивства лідера ХАМАС Ганії
22:42
Франція
У Франції оголосили склад нового уряду на чолі з прем'єром Байру
22:28
Координаційний штаб
З початку масштабної війни в полоні РФ померли щонайменше 184 українці
22:28
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп зберігатиме невизначену позицію щодо врегулювання війни, зараз його заяви не несуть загроз Україні, - політолог Саакян
22:21
азов
Бригада "Азов" оголосила про набір іноземців
22:10
"У морі мазут і Путін нічого не робить": Зеленський відреагував на аварію нафтових танкерів РФ у Керченській протоці
21:37
Микита Василенко
Професор КНУ ім. Шевченка Василенко в ефірі у роспропагандиста образив українських жінок: студенти та Лубінець відреагували
21:36
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Ворог за тактичні успіхи платить стратегічними втратами, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ
21:04
Ростовська область
У Ростовській області РФ лунають вибухи поблизу аеродрому: влада заявляє про атаку безпілотників
20:39
Окупанти вдарили КАБами по Степногірську на Запоріжжі: постраждала жінка
20:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Новий пакет військової допомоги від Німеччини, КНДР продовжує підтримувати Росію. Колонка Сергія Згурця
20:12
Заманюють "безкоштовною" преміумпідпискою: ЦПД попереджає про нову шахрайську схему в Telegram
20:11
Ексклюзив
Бізнес, економіка під час війни
Економіст Пендзин назвав обсяг макроекономічного фінансування, який потрібен Україні у 2025 році
20:03
OPINION
"Make Russia small again" і знахар Гаврило
19:55
Василь Ломаченко
"Дивіться в бік отців, які віддають славу Господу, а не людям, країні та державі": Ломаченко про вибір між ПЦУ і УПЦ МП
19:47
опалення
У Кривому Розі завершили роботу бригади, які ремонтували опалення: до тепла підключено всі будинки
19:44
Володимир Зеленський
Зеленський прийняв вірчі грамоти послів Китаю, Сербії та Саудівської Аравії
19:40
новини Львівщини
Євросоюз виділив €65 млн на харчування школярів в Україні
19:29
комендантська година
Кабмін пропонує ВР посилити відповідальність за порушення комендантської години
19:27
армія КНДР
Спецслужби США вважають, що відправити війська в РФ було ідеєю КНДР, - NYT
19:10
Європейський інвестиційний банк
Укренерго отримало 86 млн євро кредиту на будівництво антидронового захисту на підстанціях
18:56
Оновлено
світло
Аварійні відключення світла скасували в усіх регіонах України
18:47
Оновлено
Молдова
РФ звинуватила Молдову в розробці плану операції в окупованому Придністров'ї. В адміністрації Санду відреагували
18:39
Британська система RFDEW
У Британії вперше успішно випробували радіочастотну зброю, яка здатна знищувати дрони
18:28
обстріл Білозерки, Херсонщина
Армія РФ атакувала Херсонщину: є загиблий, двоє поранених
18:19
Піарить TikTok Бойка: СБУ перевірить YouTube-канал "Лана ТУТ", ведуча якого працювала на проросійських медіа
18:17
Оновлено
Володимир Зеленський
"Хоче допомогти РФ витіснити газ від США та інших партнерів з Європи": Зеленський про зустріч Фіцо з Путіним
18:16
Ексклюзив
сховище газу
Припинення транзиту газу з РФ через Україну: експерт пояснив, чи можна його продовжити під виглядом палива з інших країн
18:02
OPINION
Заходу треба вкотре нагадати про Гітлера і Судети
17:59
Укрпошта
Укрпошта з 1 січня вводить нові тарифи на доставку посилок
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV