Гроші на жінок і наркотики, секс із неповнолітньою: у Конгресі США представили звіт щодо екскандидата Трампа у генпрокурори Метта Гетца

Про це інформує Reuters, посилаючись на звіт комітету з етики.

У звіті вказано, що Гетц заплатив 90 тис. доларів 12 жінкам, частина з яких, на думку комісії, ймовірно, була призначена, щоб оплатити сексуальні послуги або наркотики. Крім того, згідно з розслідуванням, існують "вагомі докази", що він мав секс з 17-річною дівчиною під час роботи в Палаті представників.

"Комітет визначив, що існують вагомі докази того, що представник Гетц порушив правила Палати представників та інші стандарти поведінки, що забороняють проституцію, зґвалтування, незаконне вживання наркотиків, неприпустимі подарунки, особливі послуги або привілеї, а також перешкоджання роботі Конгресу", - йдеться у висновку звіту.

Слідство встановило, що Гетц був причетним до перевезення жінок зі штату у штат для надання комерційних сексуальних послуг, однак, комісія не змогла знайти доказів того, що серед них були неповнолітні або що Гетц порушив федеральне законодавство про торгівлю людьми.

Водночас одна з потерпілих розповіла, що двічі вступала у сексуальні стосунки з політиком, коли була не повнолітньою, і він їй дав 400 доларів, які, як вона зрозуміла, були заплачені за секс. Дівчина засвідчила, що не повідомляла Гетцу, що їй не виповнилося 18 років, і що він не запитував про її вік. Комісія не отримала жодних доказів того, що він знав про її неповноліття, коли вступав з нею у статевий зв'язок. Але це, ймовірно, порушило закон штату Флорида про зґвалтування, оскільки політикові на той час було 35 років. Гетц у зверненні до суддівської колегії заперечив, що мав секс з будь-ким молодше 18 років, але не відповів на конкретні звинувачення, щодо потерпілої.