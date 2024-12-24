В Україну надходить 45-й пакет допомоги від Польщі, - посол Боднар

Про це Боднар сказав у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, постачання тривають. Про їх завершення повідомлять українська або польська сторона: це зробить або Міноборони України, або Польща, яка забезпечує передачу 45 оборонного пакета.

"Це надзвичайно важливий і потрібний для нас пакет допомоги. Ми вдячні польській стороні і продовжуємо працювати над формуванням 46 пакету", - сказав Боднар.

Він відмовився коментувати, що та у яких кількостях отримує Україна, оскільки це закрита інформація.