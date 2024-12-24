В Україну надходить 45-й пакет допомоги від Польщі, - посол Боднар
Посол України у Польщі Василь Боднар заявив, що наразі Київ отримує від Варшави 45-й пакет допомоги
Про це Боднар сказав у коментарі Радіо Свобода.
За його словами, постачання тривають. Про їх завершення повідомлять українська або польська сторона: це зробить або Міноборони України, або Польща, яка забезпечує передачу 45 оборонного пакета.
"Це надзвичайно важливий і потрібний для нас пакет допомоги. Ми вдячні польській стороні і продовжуємо працювати над формуванням 46 пакету", - сказав Боднар.
Він відмовився коментувати, що та у яких кількостях отримує Україна, оскільки це закрита інформація.
- Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава працює на 46 пакетом допомоги Україні, він може надійти вже у січні.
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