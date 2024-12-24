ЄС у 2025 році планує збільшити виробництво артснарядів до 2 млн, - єврокомісар Кубілюс

Про це він розповів у коментарі hromadske.

За словами Кубілюса, наразі країни ЄС виробляють лише 20-25% зброї, а решту купують за кордоном. Для збільшення виробництва зброї у Європі необхідні замовлення від європейських урядів. Як зазначив єврокомісар з питань оборони та космосу, замовлень наразі бракує, а без довгострокових контрактів з виробниками озброєння не варто очікувати, що Європа зможе виробляти більше зброї та боєприпасів для України.

"Гроші з бюджету ЄС не можуть бути використані для закупівлі зброї для України. Існує низка обмежень щодо інвестицій в оборонну промисловість за межами ЄС. Однак для закупівлі озброєнь можуть бути використані гроші з Європейського фонду миру або з заморожених російських активів", - підкреслив він.

Єврокомісар нагадав, що у 2025 році ЄС надасть Україні близько 30 мільярдів євро і Київ зможе самостійно вирішити, куди направити ці кошти. Крім того, Євросоюз зараз впроваджує механізм, який дозволятиме інтегрувати український військово-промисловий комплекс у європейську оборонну промисловість.