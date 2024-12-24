ЄС у 2025 році планує збільшити виробництво артснарядів до 2 млн, - єврокомісар Кубілюс
Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що країни ЄС у 2025 році планують виготовити близько 2 мільйонів артилерійських снарядів
Про це він розповів у коментарі hromadske.
За словами Кубілюса, наразі країни ЄС виробляють лише 20-25% зброї, а решту купують за кордоном. Для збільшення виробництва зброї у Європі необхідні замовлення від європейських урядів. Як зазначив єврокомісар з питань оборони та космосу, замовлень наразі бракує, а без довгострокових контрактів з виробниками озброєння не варто очікувати, що Європа зможе виробляти більше зброї та боєприпасів для України.
"Гроші з бюджету ЄС не можуть бути використані для закупівлі зброї для України. Існує низка обмежень щодо інвестицій в оборонну промисловість за межами ЄС. Однак для закупівлі озброєнь можуть бути використані гроші з Європейського фонду миру або з заморожених російських активів", - підкреслив він.
Єврокомісар нагадав, що у 2025 році ЄС надасть Україні близько 30 мільярдів євро і Київ зможе самостійно вирішити, куди направити ці кошти. Крім того, Євросоюз зараз впроваджує механізм, який дозволятиме інтегрувати український військово-промисловий комплекс у європейську оборонну промисловість.
- 18 грудня стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall у січні 2025 року поставить Україні порохові заряди для 155-мм артилерійських снарядів.
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