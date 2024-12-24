Експрезидент США Клінтон потрапив до лікарні

Про це інформує Reuters.

Представник Клінтона повідомив, що експрезидента госпіталізували з високою температурою. Його доправили у медичний центр Джорджтаунського університету для проведення аналізів та обстеження.

"Він у доброму гуморі і вдячний за допомогу, яку йому надають" - йдеться у повідомленні.

NBC News зазначає, що ця ситуація "не є надзвичайною".

Довідково. Білл Клінтон - це 42-й президент Сполучених Штатів Америки з 1993 до 2001 рр. Він також був двічі губернатором штату Арканзас упродовж 12 років.