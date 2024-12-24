Експрезидент США Клінтон потрапив до лікарні
Колишнього президента США 78-річного Білла Клінтона 23 грудня госпіталізували з лихоманкою
Про це інформує Reuters.
Представник Клінтона повідомив, що експрезидента госпіталізували з високою температурою. Його доправили у медичний центр Джорджтаунського університету для проведення аналізів та обстеження.
"Він у доброму гуморі і вдячний за допомогу, яку йому надають" - йдеться у повідомленні.
NBC News зазначає, що ця ситуація "не є надзвичайною".
Довідково. Білл Клінтон - це 42-й президент Сполучених Штатів Америки з 1993 до 2001 рр. Він також був двічі губернатором штату Арканзас упродовж 12 років.
- Раніше Клінтон висловив жаль через свою роль у ядерному роззброєнні України в 1990-х роках.
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