"Почуваюся жахливо": Білл Клінтон шкодує, що сприяв відмові України від ядерної зброї
Колишній президент США Білл Клінтон висловив жаль через свою роль у ядерному роззброєнні України в 1990-х роках
Про це Клінтон сказав в інтерв’ю ірландському мовнику RTÉ.
Колишній президент США під час розмови про мирний процес у Північній Ірландії торкнувся теми повномасштабної війни в Україні.
"Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх (Україну – ред.) погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це (вторгнення – ред.), якби Україна все ще мала свою зброю", – сказав він.
За словами Клінтона, він знав, що Путін, на відміну від його попередника Бориса Єльцина, не підтримав би аналог Будапештського меморандуму – документа, який передбачав "безпекові запевнення" для Києва в обмін на відмову від ядерної зброї.
"Вони (українці – ред.) боялися віддати її (ядерну зброю – ред.), бо думали, що це єдине, що захищало їх від експансіоністської Росії. Путін, коли побачив нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це почуваюсь жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною", – підкреслив він.
Експрезидент США наголосив, що підтримка України з боку Заходу має залишатися непохитною.
"Я вважаю, що те, що Путін зробив, було дуже неправильним, і я вважаю, що Європа і Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну. Може настати час, коли український уряд повірить, що зможе досягти мирної угоди, з якою зможе жити, але я не думаю, що решта з нас повинні відмовлятись від підтримки", – сказав він.
Як відомо, в січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії Борисом Єльциним і України Леонідом Кравчуком про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, яка залишилася на українській території після розпаду СРСР.
У грудні того ж року Сполучені Штати також приєдналися до Будапештського меморандуму, який передбачав зобов'язання Росії поважати територіальну цілісність України.
- 25 березня президент РФ Володимир Путін сказав, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
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