Окупанти вдарили "іскандерами" по Покровську: загинули 4 людини, 34 поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Зазначається, що окупанти випустили по Покровську дві ракети "Іскандер-М". У місті росіяни зруйнували приватний будинок і пошкодили ще 16.

Станом на 14:25 відомо про чотирьох загиблих і 34 поранених, серед них - двоє дітей 12 і 13 років. Вони в середньому і тяжкому стані.





Голова ОВА додав, що на місці події працюють поліція, рятувальники й представники місцевої влади. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу.



"Це один із найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити. На Донеччині давно вже не лишилося жодного безпечного місця. Бережіть себе! Евакуюйтесь!" - наголосив Філашкін.