Окупанти вдарили "іскандерами" по Покровську: загинули 4 людини, 34 поранені
Серед дня понеділка, 24 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Покровську Донецької області. У результаті обстрілу загинули 4 людини, ще 34 отримали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що окупанти випустили по Покровську дві ракети "Іскандер-М". У місті росіяни зруйнували приватний будинок і пошкодили ще 16.
Станом на 14:25 відомо про чотирьох загиблих і 34 поранених, серед них - двоє дітей 12 і 13 років. Вони в середньому і тяжкому стані.
Голова ОВА додав, що на місці події працюють поліція, рятувальники й представники місцевої влади. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу.
"Це один із найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити. На Донеччині давно вже не лишилося жодного безпечного місця. Бережіть себе! Евакуюйтесь!" - наголосив Філашкін.
- Того ж дня росіяни завдали удару по місту Торецьк Донецької області - там загинула жінка і зазнав поранень чоловік. Крім того, окупанти вдарили по Кураховому і Дружківці, унаслідок чого є загиблий і постраждалий.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.86
- EUR Купівля 43.25Продаж 44
- Актуальне
- Важливе