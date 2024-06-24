Росіяни зранку обстріляли будинок у Торецьку: є загиблий і поранена
Уранці понеділка, 24 червня, російські загарбники завдали удару по місту Торецьк Донецької області. У результаті обстрілу загинула жінка і зазнав поранень чоловік
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що місто потрапило під удар сьогодні близько 10:00.
Росіяни влучили у приватний будинок. Унаслідок цього загинула 63-річна жінка і поранено 64-річного чоловіка.
Поранений направлений у найближчу лікарню.
- Того ж ранку росіяни запустили по Одесі "Іскандери" і влучили по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого вже відомо про тьох постраждалих.
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