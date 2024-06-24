Росіяни зранку обстріляли будинок у Торецьку: є загиблий і поранена

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що місто потрапило під удар сьогодні близько 10:00.

Росіяни влучили у приватний будинок. Унаслідок цього загинула 63-річна жінка і поранено 64-річного чоловіка.

Поранений направлений у найближчу лікарню.