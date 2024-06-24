РФ атакувала Одесу ракетами зранку 24 червня: є постраждалі

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога. Кількість поранених уточнюється.



Голова ОВА додав, що нині триває ліквідація пожежі.

Перші вибухи в місті пролунали близько 08:00. Після цього місцеві бачили, як у небі здіймається густа хмара диму.

Близько 07:48 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Спочатку ракети рухалися курсом на Миколаїв, а потім продовжили рух у напрямку Одеської області.

О 08:00 повідомлялося, що повітряні цілі окупантів тримають курс на Одесу й Одеський район. О 08:14 ПС ЗСУ оголосили відбій загрози.