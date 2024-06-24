РФ атакувала Одесу ракетами зранку 24 червня: є постраждалі
Уранці понеділка, 24 червня, в Одесі пролунали вибухи, після чого здійнялася хмара диму. Росіяни запустили по місту ракети і влучили по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого вже відомо про постраждалих
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога. Кількість поранених уточнюється.
Голова ОВА додав, що нині триває ліквідація пожежі.
Перші вибухи в місті пролунали близько 08:00. Після цього місцеві бачили, як у небі здіймається густа хмара диму.
Близько 07:48 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Спочатку ракети рухалися курсом на Миколаїв, а потім продовжили рух у напрямку Одеської області.
О 08:00 повідомлялося, що повітряні цілі окупантів тримають курс на Одесу й Одеський район. О 08:14 ПС ЗСУ оголосили відбій загрози.
- Напередодні, вдень 23 червня, російська армія атакувала Харків. Росіяни поцілили у приватний будинок та дитячий навчальний заклад: одна людина загинула, одинадцятеро поранені.
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