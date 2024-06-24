На Горлівському напрямку окупанти продовжують проводити штурми малими групами, - військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв
Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв повідомив, що окупанти активно застосовують артилерію та міномети для атаки на позиції Сил оборони на Горлівському напрямку, штурмові ж дії ворог проводить малими групами
Про це він розповів в етері Еспресо
"На Горлівському напрямку противник постійно працює по наших позиціях артилерією та міномети. Після цього окупанти активно застосовують дрони. Якщо противник бачить, що одна із наших позицій посипалась і нашим хлопцям дійсно потрібно відступити, то звісно вони намагаються заходити на наші позиції. До прикладу, із 6 штурмів у двох вони просто оминули наші позиції, бо думали, що наші хлопці покинули позиції. Результат - 6 знищених окупантів", - розповів Ієвлєв.
Військовослужбовець зауважив, що ворог не проводить масштабні штурмові дії на Горлівському напрямку
"Історій про атаки окупантів на мотоциклах та пікапах на нашому напрямку немає. Такі штурмові дії ми спостерігали на Авдіївському напрямку, коли були у відрядженні. На нашому ж напрямку, якщо вони проводять штурмові дії, то відбувається це малими групами", - додав він.
- 24 червня у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 1300 військових і десятки одиниць своєї військової техніки
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