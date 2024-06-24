На Горлівському напрямку окупанти продовжують проводити штурми малими групами, - військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв

Про це він розповів в етері Еспресо

"На Горлівському напрямку противник постійно працює по наших позиціях артилерією та міномети. Після цього окупанти активно застосовують дрони. Якщо противник бачить, що одна із наших позицій посипалась і нашим хлопцям дійсно потрібно відступити, то звісно вони намагаються заходити на наші позиції. До прикладу, із 6 штурмів у двох вони просто оминули наші позиції, бо думали, що наші хлопці покинули позиції. Результат - 6 знищених окупантів", - розповів Ієвлєв.

Військовослужбовець зауважив, що ворог не проводить масштабні штурмові дії на Горлівському напрямку

"Історій про атаки окупантів на мотоциклах та пікапах на нашому напрямку немає. Такі штурмові дії ми спостерігали на Авдіївському напрямку, коли були у відрядженні. На нашому ж напрямку, якщо вони проводять штурмові дії, то відбувається це малими групами", - додав він.

