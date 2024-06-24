РФ атакувала Одесу ракетами зранку 24 червня: є постраждалі
Сили оборони за добу знищили 12 танків, 51 артсистему і 1300 військових армії РФ
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 1300 військових і десятки одиниць своєї військової техніки
Зміст
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 535 660 (+1300) осіб,
- танків ‒ 8031 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 15 413 (+15) од,
- артилерійських систем – 14 246 (+51) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 863 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 382 (+27) од,
- крилатих ракет ‒ 2323 (+2) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 304 (+56) од,
- спеціальної техніки ‒ 2397 (+20) од.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+20°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе
2024, понедiлок
24 червня
08:51
Ексклюзив
На Горлівському напрямку окупанти продовжують проводити штурми малими групами, - військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв
07:26
США, Південна Корея та Японія засудили КНДР через поглиблення військової співпраці з РФ та закликали "повернутись до переговорів"
06:29
Нетаньягу перекидає війська на кордон з Ліваном, заявивши про кінець поточної фази війни з ХАМАС
02:04
Оновлено
У Дагестані обстріляли 2 церкви, підпалили синагогу та вбили священника РПЦ. Нападом керували сини голови району
00:47
За сприяння Папи Франциска та Гундяєва із України випустили засудженого до 5 років з конфіскацією митрополита УПЦ МП Іонафана, - росЗМІ
00:20
До кінця червня Україна отримає першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи, - міноборони Чехії
2024, неділя
23 червня
23:36
"Перебуває у глибокій комі": дружина казахського опозиціонера Садикова розповіла про стан чоловіка
23:14
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 116 боєзіткнень, 46 з них - на Покровському напрямку
23:00
Ексклюзив
Що зміниться у відносинах України з ЄС після 25 червня: пояснення від експертки з євроінтерграції Голуб
21:47
Оновлено
Вдень 23 червня Росія скинула КАБи на Харків: 1 людина загинула, 11 поранених, половину міста знеструмлено
21:38
Начальник штабу "Азову" Кротевич написав до ДБР заяву на генерала, "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал"
21:23
Ексклюзив
Щонайменше до осені ситуація на фронті більше схилятиметься на користь України, - експерт Лакійчук
21:20
На межі РФ з окупованою грузинською Абхазією з автоматів застрелено 1 людину та ще 2 поранено, стрільців шукають
21:03
У Києві на Софіївській Борщагівці у квартирі вибухнула літієва батарея інвертора: які наслідки
20:33
Поранили жінку, яка поралась на власному подвір'ї: росіяни обстріляли село у Запорізькій області
20:19
Огляд
Десятки БПЛА над Росією, атаки на НПЗ та вибухи у тимчасово окупованих Маріуполі й Севастополі: де в росіян вибухало та палало цього тижня