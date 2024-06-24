Росіяни накопичують сили для наступу на півдні Запорізької області, - військовий експерт Селезньов
Військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що окупанти нарощують резерви для активізації бойових дій на півдні Запорізької області
Про це він розповів в етері Еспресо
"Зараз дуже мало подається інформації про те, що російська окупаційна армія активно готується до наступальних дій в районі Роботиного. Росіяни активно завозять в порт Маріуполя військове спорядження та техніку. Вони намагаються повністю забезпечити угрупування військ на півдні. Думаю, що найближчим часом вони розпочнуть активні бойові дії на півдні Запорізької області й можливо південно-східній частині Донеччини", - повідомив Селезньов
За словами експерта, росіяни нарощують своє угруповання на тимчасового окупованих територіях України
"Сьогодні дорогу вкрай важливо розтягнути наші резерви та ресурси. Саме тому разом з подіями, які відбуваються на півночі Харківщини, ворог буде намагатись трансформувати свою чисельну та технічну перевагу на півдні України. Це завдання, яке вимагає від своїх генералів Путін. Він нещодавно заявив, що готовий виходити на переговори з Україною, якщо Київ відмовиться Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей. Втім, навіть за такого сценарію, Путін не буде дотримуватись жодних угод", - додав він.
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