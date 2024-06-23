Андрющенко запропонував дві гіпотези, навіщо росіяни завели до порту Маріуполя другий танкер
За добу російський танкер, який росіяни завели до порту тимчасово окупованого Маріуполя, міг пройти до порту Азов (Ростов-на-Дону) Ейськ та навіть Керч за певних умов
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Танкер на вході порт. Знов. Зранку вже не було в акваторії порту, проте ввечері вже на рейді в напряму на вхід до порту. Танкер вантажності візуально класу до 1000 тонн нафтопродуктів. За такий час (ніч-день) спокійно міг пройти до порту Азов (Ростов-на-Дону) Ейськ та навіть Керч за певних умов", - розповів він.
Андрющенко заявив, що має дві гіпотези щодо такого руху.
Перша, за його словами, полягає в тому, що, з огляду на удари ЗСУ по нафтобазах та місцях зберігання палива, росіяни вирішили розділити місця зберігання на більшу кількість.
Друга гіпотеза: з огляду на те, що носії "Калібрів" досі не в портах Азова, а ховаються стоянками на рейді в каналі, рано чи пізно виникне потреба заправки.
"Тому, готують наш порт для такого швидкого заходу вночі. Встигнути протягом темної доби легко. Спіймати буде важко", - пояснив радник мера Маріуполя.
Він також згадав версію підготовки до залізниці, проте зазначив, що вона дуже "непроста".
- У п'ятницю, 21 червня, у порту тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області помітили прибуття другого за тиждень російського танкера.
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