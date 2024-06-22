До порту Маріуполя зайшов другий російський танкер, - Андрющенко
У п'ятницю, 21 червня, у порту тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області помітили прибуття другого за тиждень російського танкера
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, малий танкер окупанти пришвартували біля контейнерного причалу.
Андрющенко зазначив, що це вже другий зафіксований факт завезення дизельного пального в порт.
"Наразі в порту немає потреби в такої кількості пального за умови майже мертвого судноплавства та залізничного сполучення", - підкреслив радник мера Маріуполя.
Фото: Петро Андрющенко
- Нагадаємо, вперше із початку окупації РФ міста російський танкер зайшов у маріупольський порт 16 червня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе