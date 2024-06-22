До порту Маріуполя зайшов другий російський танкер, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, малий танкер окупанти пришвартували біля контейнерного причалу.

Андрющенко зазначив, що це вже другий зафіксований факт завезення дизельного пального в порт.

"Наразі в порту немає потреби в такої кількості пального за умови майже мертвого судноплавства та залізничного сполучення", - підкреслив радник мера Маріуполя.

Фото: Петро Андрющенко