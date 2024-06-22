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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією До порту Маріуполя зайшов другий російський танкер, - Андрющенко

До порту Маріуполя зайшов другий російський танкер, - Андрющенко

22 червня, 2024 субота
10:11
Війна з Росією До порту Маріуполя зайшов другий російський танкер

У п'ятницю, 21 червня, у порту тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області помітили прибуття другого за тиждень російського танкера

Зміст

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, малий танкер окупанти пришвартували біля контейнерного причалу.

Андрющенко зазначив, що це вже другий зафіксований факт завезення дизельного пального в порт. 

"Наразі в порту немає потреби в такої кількості пального за умови майже мертвого судноплавства та залізничного сполучення", - підкреслив радник мера Маріуполя.

До порту Маріуполя зайшов другий російський танкерДо порту Маріуполя зайшов другий російський танкер

Фото: Петро Андрющенко

  • Нагадаємо, вперше із початку окупації РФ міста російський танкер зайшов у маріупольський порт 16 червня.
Теги:
Маріуполь
Донеччина
окуповані території
окупанти
Петро Андрющенко
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