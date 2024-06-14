У порт Маріуполя вперше з початку окупації зайшов російський танкер

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зауважив, що мета таких дій росіян - завезення дизельного палива.

"Це - перший танкер в акваторії порту з початку окупації. Немає сумніву щодо мети завозу дизельного палива - біля лоцманскої станції встало судно річка-море під завантаження сипучим вантажем", - розповів він.

Радник міського голови зазначив, що один подібний танкер може забезпечувати фронт з огляду на колони паливозаправників протягом 2-3 днів. Водночас він вважає, що перебування ворожого танкера пов’язане з повноцінною підготовкою РФ до запуску залізниці до порту.

"Цим дизпаливом точно не трактори з комбайнами будуть заправляти. Це або для тепловозів на далекі відстані, або для їх вантажу в броні. Без варіантів", - додав Андрющенко.