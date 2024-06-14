Окупанти обладнали логістичну базу військових біля житлових будинків у Маріуполі, - Андрющенко

Про це повідомив радник мійського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що партизани виявили російську логістичну базу військових по вулиці Таганрогській, 60 - біля будинків цивільного населення.

"Таким чином, росіяни намагаються використовувати цивільних людей у якості живого щита", - підкреслює Андрющенко.

Також він акцентував, територію логістичної бази окупанти водночас використовують як системну транзитну зупинку військових вантажівок, здебільшого на шляху Бердянськ-Новоазовськ.