Окупанти обладнали логістичну базу військових біля житлових будинків у Маріуполі, - Андрющенко
Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі побудували свою логістичну базу біля цивільної житлової забудови. Таким чином ворог прагне використати людей як живий щит
Про це повідомив радник мійського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив, що партизани виявили російську логістичну базу військових по вулиці Таганрогській, 60 - біля будинків цивільного населення.
"Таким чином, росіяни намагаються використовувати цивільних людей у якості живого щита", - підкреслює Андрющенко.
Також він акцентував, територію логістичної бази окупанти водночас використовують як системну транзитну зупинку військових вантажівок, здебільшого на шляху Бердянськ-Новоазовськ.
- 7 червня повідомлялось, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни мають намір визнати "безхазяйними" 20 тис. одиниць нерухомості, більшість з яких - квартири.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.53 Купівля 40.53Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.55Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе