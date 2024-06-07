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Окупанти в Маріуполі планують оголосити "безхазяйними" 20 тис. одиниць нерухомості, - Андрющенко

7 червня, 2024 п'ятниця
15:43
Війна з Росією Маріуполь вибух

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни мають намір визнати "безхазяйними" 20 тис. одиниць нерухомості, більшість з яких - квартири

Зміст

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначає, що квартири маріупольців окупант планує віддати на розпорядження до "уряду ДНР".

"20 000 об’єктів нерухомості планують визнати безхазяйними в Маріуполі. Більшість з них - квартири. Всі приватні будинки, які треба ремонтувати - будуть демонтовано. Квартири - віддано до розпорядження так званого уряду "ДНР", - розповідає Андрющенко.

За його словами, такі дії росіян фактично означають, що коли закінчиться "державне мародерство, розподіл квартир (вкрадених в нас) перейде від Маріуполя до Донецька, а маріупольці - безхатьки так і залишаться без шансу на розселення".

Водночас джерела стверджують, що "нові квартири" у Маріуполі, окрім іпотеки, підуть під розселення біженців з Бахмуту, Авдіївки та інших міст, які окупувала РФ. 

  • 27 травня повідомлялось, що російські окупанти перекинули велику кількість техніки з Воронезької області РФ на Бердянський напрямок через тимчасово окупований Маріуполь.
Теги:
Україна
Росія
Маріуполь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Петро Андрющенко
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