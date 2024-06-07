Окупанти в Маріуполі планують оголосити "безхазяйними" 20 тис. одиниць нерухомості, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни мають намір визнати "безхазяйними" 20 тис. одиниць нерухомості, більшість з яких - квартири
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначає, що квартири маріупольців окупант планує віддати на розпорядження до "уряду ДНР".
"20 000 об’єктів нерухомості планують визнати безхазяйними в Маріуполі. Більшість з них - квартири. Всі приватні будинки, які треба ремонтувати - будуть демонтовано. Квартири - віддано до розпорядження так званого уряду "ДНР", - розповідає Андрющенко.
За його словами, такі дії росіян фактично означають, що коли закінчиться "державне мародерство, розподіл квартир (вкрадених в нас) перейде від Маріуполя до Донецька, а маріупольці - безхатьки так і залишаться без шансу на розселення".
Водночас джерела стверджують, що "нові квартири" у Маріуполі, окрім іпотеки, підуть під розселення біженців з Бахмуту, Авдіївки та інших міст, які окупувала РФ.
- 27 травня повідомлялось, що російські окупанти перекинули велику кількість техніки з Воронезької області РФ на Бердянський напрямок через тимчасово окупований Маріуполь.
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