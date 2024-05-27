"Посилюють Запорізький напрямок": росіяни перекидають техніку з Воронезької області на Бердянськ, - Андрющенко
Російські окупанти перекинули велику кількість техніки з Воронезької області РФ на Бердянський напрямок через тимчасово окупований Маріуполь
Про це інформує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Воронезька область. Велике перекладання в бік Ростову зафіксовано нашим Спротивом", - розповів він.
За даними Андрющенка, у залізничному ешелоні щонайменше 17 одиниць багатоцільових тягачів легких броньованих.
"Надалі ці вантажівки ідентифіковано, як перекинуті в Бердянський напрямок через Маріуполь. Це підтверджує нашу гіпотезу про посилення Запорізького напрямку", – підкреслив радник мера Маріуполя.
- Нещодавно агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували, що росіяни постійно переганяють свою військову техніку та особовий склад з місця на місце у тимчасово окупованому Маріуполі, щоб уникнути ударів ЗСУ.
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