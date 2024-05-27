"Посилюють Запорізький напрямок": росіяни перекидають техніку з Воронезької області на Бердянськ, - Андрющенко

Про це інформує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Воронезька область. Велике перекладання в бік Ростову зафіксовано нашим Спротивом", - розповів він.

За даними Андрющенка, у залізничному ешелоні щонайменше 17 одиниць багатоцільових тягачів легких броньованих.

"Надалі ці вантажівки ідентифіковано, як перекинуті в Бердянський напрямок через Маріуполь. Це підтверджує нашу гіпотезу про посилення Запорізького напрямку", – підкреслив радник мера Маріуполя.