Китайські вчені з'ясували, що кава може компенсувати шкоду від сидячого способу життя
Дослідження, в якому взяли участь понад 10 тисяч людей із США, показало, що ті, хто п'є каву щодня, можуть бути більш захищеними від негативних наслідків сидячого способу життя
Про це повідомляє Science Alert.
За результатами аналізу даних американців дослідники з університету Сучжоу в Китаї встановили, що у порівнянні з тими, хто не п'є каву і сидить 6-8 годин на добу, любителі кави в 1,58 рази менше ризикують померти від усіх причин на 13 років пізніше.
Науковці стверджують, що їхнє дослідження є першим, яке оцінило, наскільки користь кави для здоров'я може протидіяти підвищеному ризику смерті, пов'язаному з тривалим сидінням.
Проаналізувавши національні репрезентативні довгострокові дані про стан здоров'я населення США, команда дійшла висновку, що вживання кави фактично скасовує зв'язок між сидячим способом життя, смертністю від серцево-судинних захворювань.
Це звучить неймовірно, враховуючи, що інші дослідження свідчать про те, що навіть невеликі фізичні вправи не можуть повністю захистити від довгострокових негативних наслідків тривалого сидіння, таких як діабет 2 типу, серцеві захворювання або інсульт.
З усіх 10 639 учасників, які брали участь у поточному дослідженні, ті, хто сидів понад вісім годин на день, стикалися з підвищеним ризиком смерті від серцево-судинних захворювань. Однак пов'язана з сидінням шкода існувала "лише серед дорослих, які не вживали каву".
Ті учасники, які вели сидячий спосіб життя і пили каву, мали менший ризик смерті від серцево-судинних захворювань, незалежно від того, скільки чашок вони споживали щодня.
За словами дослідників, навіть кава без кофеїну містить багато антиоксидантів, які можуть допомогти прискорити метаболізм і зменшити запалення. Певні сполуки, що містяться в каві, можуть також захищати мозок від дегенеративних захворювань, таких як хвороба Паркінсона.
Попри те, що результати цього дослідження є дуже багатообіцяючими, потрібно продовжувати вивчати деталі, що лежать в основі користі кави для здоров'я.
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