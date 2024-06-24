Китайські вчені з'ясували, що кава може компенсувати шкоду від сидячого способу життя

Про це повідомляє Science Alert.

За результатами аналізу даних американців дослідники з університету Сучжоу в Китаї встановили, що у порівнянні з тими, хто не п'є каву і сидить 6-8 годин на добу, любителі кави в 1,58 рази менше ризикують померти від усіх причин на 13 років пізніше.

Науковці стверджують, що їхнє дослідження є першим, яке оцінило, наскільки користь кави для здоров'я може протидіяти підвищеному ризику смерті, пов'язаному з тривалим сидінням.

Проаналізувавши національні репрезентативні довгострокові дані про стан здоров'я населення США, команда дійшла висновку, що вживання кави фактично скасовує зв'язок між сидячим способом життя, смертністю від серцево-судинних захворювань.

Це звучить неймовірно, враховуючи, що інші дослідження свідчать про те, що навіть невеликі фізичні вправи не можуть повністю захистити від довгострокових негативних наслідків тривалого сидіння, таких як діабет 2 типу, серцеві захворювання або інсульт.

З усіх 10 639 учасників, які брали участь у поточному дослідженні, ті, хто сидів понад вісім годин на день, стикалися з підвищеним ризиком смерті від серцево-судинних захворювань. Однак пов'язана з сидінням шкода існувала "лише серед дорослих, які не вживали каву".

Ті учасники, які вели сидячий спосіб життя і пили каву, мали менший ризик смерті від серцево-судинних захворювань, незалежно від того, скільки чашок вони споживали щодня.

За словами дослідників, навіть кава без кофеїну містить багато антиоксидантів, які можуть допомогти прискорити метаболізм і зменшити запалення. Певні сполуки, що містяться в каві, можуть також захищати мозок від дегенеративних захворювань, таких як хвороба Паркінсона.

Попри те, що результати цього дослідження є дуже багатообіцяючими, потрібно продовжувати вивчати деталі, що лежать в основі користі кави для здоров'я.