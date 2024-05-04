Швейцарські вчені назвали оптимальне добове співвідношення сидіння, стояння, сну та активності

Про це повідомляє Science Alert.

Окрім фізичної активності помірної та високої інтенсивності, на організм також впливає час, який людина проводить сидячи, стоячи, виконуючи легку фізичну активність, а також час сну.

У дослідженні взяли участь понад 2 тисячі дорослих людей, які протягом семи днів носили натільні датчики, що інтерпретували їхню фізичну поведінку.

Спершу учасникам виміряли обхват талії, рівень цукру в крові та чутливість до інсуліну. Дані з датчиків тіла та оцінки були зіставлені та проаналізовані, а потім протестовані з маркерами ризику для здоров'я, такими як ризик серцевих захворювань та інсульту, щоб створити модель.

Використовуючи цю модель, учені пропустили через неї тисячі комбінацій за 24 години й знайшли ті з них, які, за оцінками, мали найнижчий зв'язок з ризиком серцевих захворювань і рівнем глюкози в крові, що дозволило створити безліч оптимальних поєднань сидячої, стоячої, легкої та помірної інтенсивності активності.

Насправді, за словами учених, протягом дня, люди виявляють більшу фізичну активність, ніж думають.

"Ми дійшли висновку, що фізична активність легкої інтенсивності (визначена як ходьба зі швидкістю менш як 100 кроків на хвилину) - наприклад, ходьба до кулера з водою, ванної кімнати або звичайна прогулянка з друзями - має сильний зв'язок з контролем рівня глюкози, особливо у людей з діабетом 2 типу", - заявив Крістіан Брейкенрідж, науковий співробітник університету Свінберна.

Учені довели, що регулярне переривання сидіння легкою фізичною активністю може покращити метаболізм, особливо після обіду.

Хоча час помірної та інтенсивної фізичної активності може здатися досить великим - понад 2 години на день, ми визначили його як понад 100 кроків на хвилину. Це дорівнює швидкій ходьбі.

Зокрема, у ході дослідження науковці з'ясували, що оптимальна тривалість сну становить 8,3 години.