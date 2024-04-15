Австралійські вчені назвали найкращий час для занять спортом

Про це повідомляє New York Post.

Австралійські дослідники з'ясували, що люди, які тренуються ввечері, мають нижчий ризик розвитку серцевих захворювань і смерті, ніж ті, хто тренується вранці.

Щоб розвіяти міф про користь ранкових тренувань, вчені протягом восьми років аналізували результати 30 тисяч людей з ожирінням, середній вік яких становив 62 роки.

Дослідження показало, що люди з ожирінням, які займалися фізичними вправами після 18:00, мали на 61% нижчий ризик смерті та на 36% нижчий ризик розвитку серцевих захворювань порівняно з тими, хто не займався фізичними вправами взагалі.

Натомість учасники, які займалися спортом вранці, мали лише на 33% меншу ймовірність смерті та на 17% меншу ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань.

"Це дослідження свідчить про те, що час фізичної активності може стати важливою частиною рекомендацій для майбутнього лікування ожиріння та діабету 2 типу, а також профілактичної медицини в цілому", - зауважив автор дослідження та директор Mackenzie Wearables Research Hub при Центрі Чарльза Перкінса професор Емманеул Стаматакіс.

Аби дійти до такого висновку, дослідники аналізували фізичну активність кожного учасника протягом тижня за допомогою фітнес-трекера, який працював 24 години на добу.

Фізична активність досліджуваних не обмежувалася лише вправами, а й містила прогулянки та прибирання будинку, а також враховувала різницю у віці, статі, звичках до куріння та дотриманні дієти.

Дослідники підкреслили, що їхні висновки є спостереженнями, але вони базуються на менших дослідженнях, проведених у минулому.

"Фізичні вправи - це далеко не єдине розв'язання проблеми ожиріння, але це дослідження показує, що люди, які можуть планувати свою активність на певний час доби, можуть найкращим чином компенсувати деякі з цих ризиків для здоров'я", - констатував викладач фізіології фізичних вправ в Університеті Сіднея доктор Анджело Сабаг.