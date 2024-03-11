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Учені назвали оптимальну кількість кроків, що необхідна, аби компенсувати шкоду від сидячого способу життя

11 березня, 2024 понедiлок
08:52
Наука Замарстинівський парк, благодійний захід

Міжнародна група дослідників з'ясувала, що навіть люди, які ведуть сидячий спосіб життя, можуть запобігти шкідливому впливу сидіння, збільшивши кількість кроків у своєму щоденному графіку

Про це повідомляє Science Alert.

Учені зазначили, що сидячий спосіб життя пов'язаний з вищими шансами померти від серцево-судинних захворювань, більшим ризиком раку та діабету, а також коротшою тривалістю життя. 

Результати нового дослідження показали, що чим більше кроків робили учасники, незалежно від того, наскільки сидячим був їхній спосіб життя, тим менший ризик виникнення серцево-судинних захворювань і навіть ранньої смерті вони мали.

Науковець у галузі охорони здоров'я населення Метью Ахмаді з Сіднейського університету в Австралії заявив, що люди можуть компенсувати наслідки сидячого способу життя для здоров'я, збільшуючи щоденну кількість кроків.

Ахмаді та його колеги проаналізували дані 72 174 добровольців. Учасники носили наручні акселерометри протягом семи днів, щоб оцінити рівень своєї фізичної активності, наприклад, кількість кроків, які вони зазвичай роблять, і час, який вони зазвичай проводять сидячи.

Середній час, проведений у сидячому положенні, становив 10,6 години на день, тому ті, хто проводив більше часу, вважалися такими, що мають "високий рівень сидячої активності", тоді як ті, хто проводив менше годин, вважалися такими, що мають "низький рівень сидячої активності".

Команда встановила, що від 9 до 10 тисяч щоденних кроків є оптимальним для протидії сидячому способу життя, знижуючи ризик розвитку серцево-судинних захворювань на 21%, а ризик смертності - на 39%.

Однак, попри сидячий спосіб життя, дослідники дійшли висновку, що 50% переваг проявляються при щоденному проходженні від 4 до 4,5 тисяч кроків на день.

"Будь-яка кількість щоденних кроків, що перевищувала референтні 2200 кроків на день, була пов'язана зі зниженням смертності та ризику розвитку серцево-судинних захворювань як при низькому, так і при високому рівні сидячого способу життя", - підсумували дослідники Ахмаді та їхні колеги.

Однак, за їхніми словами, саме збільшення кількості кроків від 9 до 10 тисяч на день оптимально знижувало ризик смертності та розвитку серцево-судинних захворювань серед учасників з високим рівнем сидячого способу життя.

  • Раніше дослідники з університету Массачусетсу в Амхерсті  вже спростували загальноприйняту думку про те, що шлях до довгого і здорового життя починається з 10 тисяч кроків на день
Теги:
Світ
Здоров'я
Австралія
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