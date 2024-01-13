Учені з університету Массачусетса назвали оптимальну кількість щоденних кроків для довголіття

Про це повідомляє Science Alert.

Проаналізувавши дані про десятки тисяч людей на чотирьох континентах, зібрані в 15 існуючих дослідженнях, команда вчених вийшла на більш комфортну цифру: оптимальна кількість, ймовірно, ближче до 6 тисяч кроків на день, в залежності від віку.

"Отже, ми побачили поступове зниження ризику зі збільшенням кількості кроків, поки він не вирівнявся, - заявила епідеміолог Аманда Палух. - І вирівнювання відбувалося при різних значеннях кроку для людей старшого та молодшого віку".

У виданні зазначають, що еволюція відточила нашу фізіологію, щоб ходити на великі відстані. Це означає, що наш метаболізм, серцево-судинна система, вплив на кістки та м'язи та навіть психічне здоров'я налаштовані на піші прогулянки. Втиснути практично будь-яку прогулянку в наш щільний графік - значить, зробити своє життя довшим, здоровішим і щасливішим.

Півстоліття тому японська компанія Yamasa Clock and Instrument Company вирішила заробити на ажіотажі після Олімпійських ігор 1964 року в Токіо, випустивши крокомір, який назвали "Manpo-kei" - це слово перекладається як "10 тисяч кроків".

Однак, дослідники вважають, що 10 тисяч - це лише маркетинг. Це гарна, кругла цифра, яка звучить досить обтяжливо, щоб бути метою, але достатньо досяжною, щоб до неї варто було прагнути. Проте вона не має жодного наукового обґрунтування.

У 2021 році Палух та її команда опублікували дослідження на основі даних групи з понад 2 тисяч людей середнього віку. Вчені з'ясували, що проходження щонайменше 7 000 кроків на день знижує ймовірність передчасної смерті на 50-70%.

Однак залишаються питання щодо того, чи більше - це краще, і чи корисно втискати всі ці кроки в прискорений темп, дослідницька група розширила свою мережу, включивши в неї раніше опубліковані дослідження.

Їх метааналіз 2022 року включав інформацію, зібрану про стан здоров'я та кількість пройдених кроків 47 471 дорослої людини з Азії, Австралії, Європи та Північної Америки. Вони виявили, що 25% дорослих, які щодня проходили більше кроків, мали на 40-53% менший ризик смерті порівняно з тими, хто перебував у нижніх 25% підрахунку кроків.

Дослідники наголосили, що пів години інтенсивної активності щодня можуть стати великим поштовхом для тих, хто багато сидить. Силові тренування в літньому віці можуть допомогти нашому мозку залишатися гострим, а серцю і кісткам - здоровими та міцними.

Але, крім усього іншого, набагато простішим кроком на шляху до довшого життя може стати проходження принаймні 6 000-8 000 кроків перед сном.