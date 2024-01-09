Вчені з університету Квінсленда спростували теорію, що біль у м'язах після тренування викликає молочна кислота

Про це повідомляє Science Alert.

Дослідження показали, що молочна кислота не має до цього жодного відношення до болю в м'язах після фізичного навантаження. Вчені наголосили, що правда набагато цікавіша, але й трохи складніша.

Насправді клітини виробляють лактат, а не молочну кислоту. Цей процес фактично протидіє, а не спричиняє накопичення кислоти в м'язах і кровотоці.

Однак, через історичну інерцію люди все ще використовують термін "молочна кислота" щодо фізичних навантажень.

Лактат не спричиняє серйозних проблем для м'язів, які використовуються під час тренувань. Ймовірно, без нього було б навіть гірше через інші переваги для працюючих м'язів.

Лактат не є причиною болю через кілька днів після підняття ваги або тренувань після тривалої перерви.

Коли людина тренується, у її м'язових клітинах відбувається багато хімічних реакцій. Всі ці хімічні реакції накопичують продукти та побічні продукти, які спричиняють потрапляння води в клітини, що призводить до збільшення тиску всередині та між м'язовими клітинами.

Цей тиск у поєднанні з рухом молекул з м'язових клітин може стимулювати нервові закінчення і викликати дискомфорт під час тренування.

Біль і дискомфорт, які іноді виникають через кілька годин або днів після незнайомого типу або обсягу вправ, мають різні причини.

Якщо фізичні вправи виходять за межі звичного рівня або режиму, вони можуть спричинити мікроскопічні пошкодження м'язів та їхніх зв'язків із сухожиллями.

Такі пошкодження спричиняють вивільнення іонів та інших молекул з м'язів, викликаючи локальний набряк і стимуляцію нервових закінчень. Це явище іноді називають "м'язовим болем уповільненого типу" або DOMS.

Хоча пошкодження відбувається під час тренування, реакція на нього розвивається протягом наступних одного-двох днів (довше, якщо пошкодження серйозне). Іноді це може викликати біль і труднощі з нормальним рухом.

Хороша новина полягає в тому, що ваші м'язи швидко адаптуються до навантажень, які спочатку викликали біль у м'язах.

Отже, якщо не чекати занадто довго, перш ніж повернутися до активних навантажень, наступного разу, коли ви будете виконувати ту ж саму активність, пошкодження та дискомфорт будуть набагато меншими.