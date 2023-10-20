Американські вчені з'ясували, що глюкоза може бути першопричиною ожиріння
Фруктоза може спричиняти ожиріння, стимулюючи споживання більш жирної їжі. Дослідники розробили гіпотезу виживання фруктози, яка пояснює зв'язок між різними факторами ожиріння
Про це повідоляє Science Alert.
Фруктоза є згубним елементом, який підштовхує метаболізм до ожиріння. Хоча вона не надає багато калорій, вона провокує бажання споживати більше жирної їжі, що приводить до надмірного переїдання. Дослідники з Університету Колорадо в Аншуці виявили, що рішення схуднути полягає в зменшенні споживання як вуглеводів, так і жирів. Однак, проблема полягає в тому, що наш раціон часто містить значну кількість фруктози.
"Хоча практично всі гіпотези визнають важливість скорочення ультраоброблених і "нездорових" продуктів, залишається незрозумілим, на чому слід зосередитися: на скороченні споживання цукру, вуглеводів з високим глікемічним індексом, жирів, поліненасичених жирів чи просто на збільшенні споживання білків", - пишуть дослідники у своїй роботі.
Вчені вивчили різні гіпотези щодо ожиріння і виявили, що всі вони можуть бути об'єднані на основі гіпотези виживання фруктози. Фруктоза, яка міститься в організмі, знижує рівень аденозинтрифосфату (АТФ) - сполуки, яка забезпечує енергією клітинні процеси. Коли рівень АТФ падає, організм відчуває голод і бажання їсти збільшується. Це призводить до переїдання і набирання ваги.
Гіпотеза виживання фруктози пояснює, як різні фактори, що сприяють ожирінню, пов'язані між собою. Фруктоза змушує метаболізм перейти в режим низького енергоспоживання, підтримуючи бажання їсти жирну їжу. Це змушує організм користуватися жировими запасами, що призводить до накопичення зайвої ваги.
Хоча цей механізм має значення для виживання в короткостроковій перспективі, при хронічному надмірному споживанні їжі він стає шкідливим і може призводити до різних хвороб. Дослідження щодо впливу фруктози на організм ще тривають, але ці результати вже є важливим кроком у розумінні проблеми ожиріння.
- Нещодавнє дослідження британських вчених показує, що кліматична криза, яка вже почалася на планеті, може призвести до небезпечниого дефіциту продовольства.
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