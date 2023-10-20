Американські вчені з'ясували, що глюкоза може бути першопричиною ожиріння

Про це повідоляє Science Alert.

Фруктоза є згубним елементом, який підштовхує метаболізм до ожиріння. Хоча вона не надає багато калорій, вона провокує бажання споживати більше жирної їжі, що приводить до надмірного переїдання. Дослідники з Університету Колорадо в Аншуці виявили, що рішення схуднути полягає в зменшенні споживання як вуглеводів, так і жирів. Однак, проблема полягає в тому, що наш раціон часто містить значну кількість фруктози.

"Хоча практично всі гіпотези визнають важливість скорочення ультраоброблених і "нездорових" продуктів, залишається незрозумілим, на чому слід зосередитися: на скороченні споживання цукру, вуглеводів з високим глікемічним індексом, жирів, поліненасичених жирів чи просто на збільшенні споживання білків", - пишуть дослідники у своїй роботі.

Вчені вивчили різні гіпотези щодо ожиріння і виявили, що всі вони можуть бути об'єднані на основі гіпотези виживання фруктози. Фруктоза, яка міститься в організмі, знижує рівень аденозинтрифосфату (АТФ) - сполуки, яка забезпечує енергією клітинні процеси. Коли рівень АТФ падає, організм відчуває голод і бажання їсти збільшується. Це призводить до переїдання і набирання ваги.

Гіпотеза виживання фруктози пояснює, як різні фактори, що сприяють ожирінню, пов'язані між собою. Фруктоза змушує метаболізм перейти в режим низького енергоспоживання, підтримуючи бажання їсти жирну їжу. Це змушує організм користуватися жировими запасами, що призводить до накопичення зайвої ваги.

Хоча цей механізм має значення для виживання в короткостроковій перспективі, при хронічному надмірному споживанні їжі він стає шкідливим і може призводити до різних хвороб. Дослідження щодо впливу фруктози на організм ще тривають, але ці результати вже є важливим кроком у розумінні проблеми ожиріння.