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Британські вчені спрогнозували, що людство може зіткнутися з дефіцитом продовольства через десятиліття

15 жовтня, 2023 неділя
12:04
Наука продукти магазин

Дослідження британських вчених показує, що кліматична криза, яка вже почалася на планеті, може призвести до небезпечниого дефіциту продовольства

Про це пише Science Alert.

Результати нового дослідження, проведеного вченими з Великої Британії, показують, що дефіцит продовольства, спричинений екстремальними погодними явищами, може призвести до громадянських заворушень у країні протягом наступних 50 років. Головним чинником таких заворушень стане дефіцит основних вуглеводів, таких як пшениця, хліб, макаронні вироби та крупи.

Дослідження базувалося на опитуванні 58 провідних експертів з питань продовольства, представляючих наукові кола, політику, благодійні організації та бізнес. Експерти оцінили ймовірність громадянських заворушень, внаслідок яких понад 30 000 людей можуть отримати травми, внаслідок подій, таких як демонстрації або пограбування.

"Трохи більше 40% цих експертів сказали, що вважають такий сценарій "можливим" або "більш імовірним, ніж ні" протягом наступних десяти років. Протягом 50 років майже 80% експертів вважали громадянські заворушення або можливими, або скоріше можливими, або "дуже ймовірними"", - йдеться у повідомленні.

Зростання цін на продовольство може призвести до соціальних заворушень. Кризи, такі як пандемія COVID-19, виявили вразливість світу до нестачі продовольства. Крім того, екстремальні погодні умови, зміна клімату і неврожаї можуть стати причиною дефіциту продовольства.

Вчені впевнені, що для зменшення ризику нестачі продовольства, важливо вирішити проблему продовольчої бідності, забезпечивши доступ до продуктів харчування для усіх. Крім того, потрібно зміцнити стійкість продовольчої системи, зокрема шляхом відновлення ґрунтів, покращення умов праці в сільськогосподарському секторі та використання сталих методів ведення сільського господарства. Також важливо активно працювати над протидією змінам клімату, щоб запобігти майбутнім неврожаям і проблемам з розподілом продовольства.

  • Вчені визначили, що підйом принаймні 50 сходинками на день знижує ризик серцево-судинних захворювань більш ніж на 20%, провівши опитування "Biobank", у якому взяли участь 458 860 дорослих людей у Великій Британії, та проаналізувавши їх дані фізичного здоров'я, спосіб життя і, зокрема, потребу щоденного ходіння сходами.

Світ
Велика Британiя
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