Щоденне ходіння сходами допомагає серцю: скільки треба проходити

Про це повідомляє Atherosclerosis.

Дослідники провели опитування "Biobank", у якому взяли участь 458 860 дорослих людей у Великій Британії, проаналізувавши їх дані фізичного здоров'я, спосіб життя і, зокрема, потребу щоденного ходіння сходами. Дослідження показало, що підйом по сходах знижує ризик серцевих захворювань, особливо запобігає тим, хто не був у групі високого ризику.

Вчені виявили закономірність, що ті, хто перестав регулярно підійматися сходами протягом періоду дослідження, мали на 32% вищий ризик серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто ніколи не ходив сходами регулярно.

Команда спеціально вивчала атеросклеротичні серцево-судинні захворювання (ASCVD), які включають ішемічну хворобу серця та ішемічний інсульт, які є поширеними причинами смерті в усьому світі.

Перевага такого методу профілактики серцевих захворювань у тому, що він безкоштовний, не потребує поїздки в тренажерний зал або будь-якого спеціального обладнання, його можна робити за будь-якої погоди, і це те, чим ми зазвичай займаємося у повсякденні.

"Короткі сплески високоінтенсивного підйому по сходах є ефективним за часом способом покращити кардіо респіраторну форму та ліпідний профіль, особливо серед тих, хто не в змозі досягти поточних рекомендацій щодо фізичної активності", - каже епідеміолог Лу Ці з Університету Тулейна в США.

Давно відомо, що фізична активність є способом зниження ризику ASCVD, хоча мало хто раніше детально розглядав зв’язок між підйомом по сходах і здоров’ям серця. Посилення роботи серця допомагає регулювати артеріальний тиск і зміцнювати сам орган, зберігаючи його здоровим і довше захищеним від хвороб.

"Це дослідження надає нові докази захисного ефекту підйому сходами на ризик ASCVD, особливо для осіб із кількома факторами ризику ASCVD", - говорить Ці.