Українські школи змагаються за інноваційність: на проєкт з комп’ютеризації за тиждень подали 72 заявки
За тиждень після старту відбору 72 заклади загальної середньої освіти подали заявки на участь у благодійному проєкті Leave no one behind partnership, який реалізовується у трьох областях за підтримки Тайваню
Найбільше заявок на конкурс надійшло із Львівщини. Вчителі Львова та області заповнили 39 реєстраційних форм. Освітяни Полтавщини подали 15 заявок. З Івано-Франківської області до участі в конкурсі зголосилися 13 шкіл.
Вчителі інформатики кожного з цих закладів освіти пройдуть співбесіди з конкурсною комісією. А вже за підсумками відбору 12 липня буде визначено переможців, які представлятимуть 24 школи.
Благодійний освітній проєкт Leave no one behind partnership реалізовує ГО "Всеукраїнський демократичний форум" у співпраці з Українським католицьким університетом за підтримки Тайваню. Вчителів інформатики запрошують на кількамісячне навчання з програмування. Кожна школа за участь у проєкті отримає комплект сучасного обладнання для кабінету інформатики.
За умовами благодійного освітнього проєкту по двоє з учителів інформатики з кожної з цих шкіл пройдуть кількамісячне навчання з програмування, STEM та основ робототехніки в Українському католицькому університеті.
Після успішного проходження трьох навчальних модулів, кожна школа, в якій викладають педагоги, отримає комплекти сучасного обладнання для кабінетів інформатики. У кожному з них 16 комп’ютерів, проєктор з екраном і прилад з робототехніки.
Заявки на участь у проєкті приймаються до 1 липня. Участь для вчителів безоплатна.
Для участі у благодійному освітньому проєкті треба заповнити реєстраційну ФОРМУ.
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