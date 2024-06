Українські школи змагаються за інноваційність: на проєкт з комп’ютеризації за тиждень подали 72 заявки

Найбільше заявок на конкурс надійшло із Львівщини. Вчителі Львова та області заповнили 39 реєстраційних форм. Освітяни Полтавщини подали 15 заявок. З Івано-Франківської області до участі в конкурсі зголосилися 13 шкіл.

Вчителі інформатики кожного з цих закладів освіти пройдуть співбесіди з конкурсною комісією. А вже за підсумками відбору 12 липня буде визначено переможців, які представлятимуть 24 школи.

Благодійний освітній проєкт Leave no one behind partnership реалізовує ГО "Всеукраїнський демократичний форум" у співпраці з Українським католицьким університетом за підтримки Тайваню. Вчителів інформатики запрошують на кількамісячне навчання з програмування. Кожна школа за участь у проєкті отримає комплект сучасного обладнання для кабінету інформатики.

За умовами благодійного освітнього проєкту по двоє з учителів інформатики з кожної з цих шкіл пройдуть кількамісячне навчання з програмування, STEM та основ робототехніки в Українському католицькому університеті.

Після успішного проходження трьох навчальних модулів, кожна школа, в якій викладають педагоги, отримає комплекти сучасного обладнання для кабінетів інформатики. У кожному з них 16 комп’ютерів, проєктор з екраном і прилад з робототехніки.

Заявки на участь у проєкті приймаються до 1 липня. Участь для вчителів безоплатна.

Для участі у благодійному освітньому проєкті треба заповнити реєстраційну ФОРМУ.