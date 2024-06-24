Віцепрезидентка Єврокомісії Юрова попередила про ризики втручання РФ у вибори в Німеччині
Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова попередила про можливу дезінформацію з боку РФ на виборах до німецького бундестагу, які відбудуться наступного року
Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.
За її словами, зараз Європа живе "в нову еру ворожого впливу".
"Я боюся, що Voice of Europe є планом для подальших операцій – в тому числі напередодні загальних виборів наступного року. Цей фальшивий засіб масової інформації, ймовірно, є лише верхівкою айсберга", – заявила Юрова, зауваживши, що мова йде про російську пропагандистську платформу, причетну до кампанії впливу на вибори до Європарламенту.
Вона висловила побоювання, що це може бути скопійовано як метод.
На переконання Юрової, Німеччина, Франція і Польща перебувають під надзвичайним тиском російської пропаганди, адже Путін намагається інвестувати саме в ці центральноєвропейські країни, "оскільки сподівається отримати великий прибуток від зміни громадської думки".
Віцепрезидентка Єврокомісії закликала до більшого опору в ЄС, заявивши, що "небезпека стає ще більшою".
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18 червня стало відомо, що Німеччина створила спеціальну робочу групу для протидії дезінформаційним кампаніям, зокрема російським, які, за словами Берліна, мають на меті підірвати демократію в державі.
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