Німеччина створила спецгрупу, аби протидіяти дезінформації РФ

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що спецгрупа є ініціативою МВС, МЗС та міністерства юстиції ФРН. Вона розпочне роботу з 10 спеціальними аналітиками. Водночас кількість працівників підрозділу планують збільшити до 20 - вони моніторитимуть й аналізуватимуть інформацію.

"Створюючи новий підрозділ, правляча коаліція канцлера Олафа Шольца робить наступний крок у реалізації висновків своєї першої стратегії національної безпеки, опублікованої минулого року, у якій Кремль визначено як головну загрозу безпеці Німеччини", - акцентує інформаційне агентство.

Основна увага в роботі спецгрупи зосереджуватиметься на виявленні дезінформаційних операцій у соціальних мережах, зокрема тих, які може фінансувати Москва.

"Одним із прикладів є так звана кампанія Doppelgaenger, яка, за даними уряду Німеччини, створила понад мільйон публікацій у X із десятків тисяч фейкових акаунтів протягом кількох тижнів", - додає Bloomberg.

Інша ціль спеціальної групи - запобігти й ліквідувати інформаційні кампанії до початку їхньої активної діяльності.

"Війна президента Росії Володимира Путіна також спрямована проти нас. Він хоче зруйнувати мирний порядок в Європі, а разом із ним якомога більше ліберальних демократій. Він також має крайніх правих і крайніх лівих поплічників у наших парламентах", - заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.