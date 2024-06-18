Німеччина створила спецгрупу, аби протидіяти дезінформації РФ
Німеччина створила спеціальну робочу групу для протидії дезінформаційним кампаніям, зокрема російським, які, за словами Берліна, мають на меті підірвати демократію в державі
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що спецгрупа є ініціативою МВС, МЗС та міністерства юстиції ФРН. Вона розпочне роботу з 10 спеціальними аналітиками. Водночас кількість працівників підрозділу планують збільшити до 20 - вони моніторитимуть й аналізуватимуть інформацію.
"Створюючи новий підрозділ, правляча коаліція канцлера Олафа Шольца робить наступний крок у реалізації висновків своєї першої стратегії національної безпеки, опублікованої минулого року, у якій Кремль визначено як головну загрозу безпеці Німеччини", - акцентує інформаційне агентство.
Основна увага в роботі спецгрупи зосереджуватиметься на виявленні дезінформаційних операцій у соціальних мережах, зокрема тих, які може фінансувати Москва.
"Одним із прикладів є так звана кампанія Doppelgaenger, яка, за даними уряду Німеччини, створила понад мільйон публікацій у X із десятків тисяч фейкових акаунтів протягом кількох тижнів", - додає Bloomberg.
Інша ціль спеціальної групи - запобігти й ліквідувати інформаційні кампанії до початку їхньої активної діяльності.
"Війна президента Росії Володимира Путіна також спрямована проти нас. Він хоче зруйнувати мирний порядок в Європі, а разом із ним якомога більше ліберальних демократій. Він також має крайніх правих і крайніх лівих поплічників у наших парламентах", - заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
- 7 червня стало відомо, що РФ вдається до втручання в ефіри дитячих телеканалів Франції, де показує воєнні відео російською мовою.
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