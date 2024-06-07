Росія перериває ефіри європейських дитячих каналів і транслює військові відео, - Bloomberg
РФ вдається до втручання в ефіри дитячих телеканалів Франції, де показує військові відео російською мовою
Про це повідомляє Bloomberg.
Інформаційне агентство отримало у розпорядження документи, що підтверджують російське втручання протягом місяців у трансляції європейських каналів для дітей.
У матеріалі йдеться, що це стало наслідоком "переривання трансляцій і навіть насильницьких програм, надісланих на дитячі телеканали".
Із середини березня принаймні три супутники оператора Франції Eutelsat SA "серйозно постраждали", а збої у програмі тривали до середини травня.
Зазначається, що трансляція дитячого розважального каналу BabyTV компанії Walt Disney Co. була змінена двічі - 28 березня та 17 квітня - через втручання РФ. Замість звичних програм в ефірі були російські військові відео. У результаті нідерландський кабельний оператор Ziggo видалив BabyTV зі своїх пропозицій для перегляду.
"Було чітко визначено, що перешкоди надходять від великих земних станцій, і тому вони повинні бути зафіксовані та відстежені владою Російської Федерації", - зауважується в листі національного агентства частот Франції до ради з радіорегламенту, міжнародного регулятора телекомунікацій.
Водночас речник Міжнародного союзу електрозв'язку, агентства ООН, що координує глобальний розподіл радіочастот і супутникових орбіт, повідомив про майбутнє обговорення звітів на наступному засіданні Ради з радіорегламенту.
"Група Eutelsat повністю усвідомлює навмисне радіочастотне втручання ззовні, яке періодично впливає на деякі послуги. Команди Eutelsat Group працюють у співпраці з відповідними регуляторними органами і повністю займаються цим питанням", - заявили у французькій компанії.
Bloomberg зауважує, РФ під час її повномасштабної війни в Україні намагається завадити роботі різних систем зв’язку ЄС, аби перевірити готовність Європейського Союзу й НАТО.
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