Хакери РФ атакували сайт іспанської компанії, яка ремонтує Leopard для України, - Reuters
Пов’язане з Росією хакерське угрупування NoName атакувало сайт іспанської компанії Santa Barbara Systems, яка займається ремонтом танків Leopard для поставок в Україну
Про це пише Reuters.
NoName взяла на себе відповідальність за розподілену DDoS-атаку, яка спрямовує великі обсяги інтернет-трафіку на цільові сервери, щоб вивести їх в офлайн.
"Ми направили наші DDoS-ракети на сайти в русофобській Іспанії", - написала в телеграм-каналі група NoName, яка часто спрямовує такі дії проти держав, які підтримують Україну.
У General Dynamics, підрозділом якої є іспанська компанія Santa Barbara Systems, заявили, що оборонний підрядник усе ще аналізує причину збою вебсайту й зауважили, що всі його операції в Європі "працюють нормально".
У виданні додали, що компанія Santa Barbara Systems збирає важку військову техніку, зокрема танки Leopard і артилерійське обладнання для іспанської армії, а також бере участь у модернізації "законсервованих" танків для поставки в Україну.
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Російські хакери намагались здійснити скоординовану кібератаку на польську критичну інфраструктуру. Відповідні служби Польщі запобігли цьому в неділю і в ніч на понеділок 3 червня.
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