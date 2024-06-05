Хакери РФ атакували сайт іспанської компанії, яка ремонтує Leopard для України, - Reuters

Про це пише Reuters.

NoName взяла на себе відповідальність за розподілену DDoS-атаку, яка спрямовує великі обсяги інтернет-трафіку на цільові сервери, щоб вивести їх в офлайн.

"Ми направили наші DDoS-ракети на сайти в русофобській Іспанії", - написала в телеграм-каналі група NoName, яка часто спрямовує такі дії проти держав, які підтримують Україну.

У General Dynamics, підрозділом якої є іспанська компанія Santa Barbara Systems, заявили, що оборонний підрядник усе ще аналізує причину збою вебсайту й зауважили, що всі його операції в Європі "працюють нормально".

У виданні додали, що компанія Santa Barbara Systems збирає важку військову техніку, зокрема танки Leopard і артилерійське обладнання для іспанської армії, а також бере участь у модернізації "законсервованих" танків для поставки в Україну.