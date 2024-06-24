У Кривому Розі вантажівка зіткнулася з маршруткою: постраждали 21 пасажир і водій
Уранці понеділка, 24 червня, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса. У результаті аварії травмувалися 21 пасажир і водій маршрутки
Про це інформує ДСНС Дніпропетровщини.
Зазначається, що ДТП сталася на перехресті вулиці Нікопольське шосе та проспекту Металургів Металургійного району міста Кривий Ріг.
Рятувальники прибули до місця події й установили, що сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF та мікроавтобуса "ГАЗель".
У результаті аварії 21 пасажир та водій маршрутного транспортного засобу отримали травми. Їх направили до лікарні для обстеження.
До робіт було залучено 6 рятувальників та 1 одиниця аварійно-рятувальної техніки управління ДСНС України в області.
- Нещодавно, 22 червня, автобус, в якому були 50 українців, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на території Румунії. Унаслідок цього постраждали 9 людей.
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