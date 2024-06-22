У Румунії автобус з 50 українцями потрапив у ДТП: 9 постраждалих

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ, пише "Суспільне".

Зазначається, що постраждалим громадянам України була надана консульська допомога. Наразі всі вони продовжили подорож на іншому транспортному засобі.

За даними News.ro, серед постраждалих є дитина. Припускається, що водій автобуса заснув за кермом. Його перевірили на алкогольне сп'яніння, проте результат виявився негативним.

Уже згодом у "Суспільному" підтвердили, що ДТП трапилося через недбальство водія - він заснув за кермом. За їх словами, інцидент трапився о пʼятій ранку.

"Потерпілі розповіли, що компанія перевізника за сім годин не надала жодної допомоги. Згодом пасажири пересіли у інший автобус, проте вони жаліються на стан транспорту", - йдеться у повідомленні.