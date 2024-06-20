У Польщі автобус з українцями з'їхав у кювет, постраждали 13 пасажирів

Про це повідомляє RMF FM.

Це був польський автобус, який прямував із Києва до Варшави. Зазначається, що серед постраждалих двоє дітей. Всього автобусом їхало 57 пасажирів.

13 постраждалих доставили до лікарень у Красноставі, Замості, Свіднику та Любліні.

Поліція Любліна повідомила, що водій автобуса був тверезий.