У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: серед постраждалих двоє дітей
Увечері 16 червня у Румунії сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса із громадянами України, у результаті чого інциденту постраждали 15 людей
Про це повідомляє румунське видання News.
Зазначається, що автобус, який перевозив українців, зіткнувся з вантажівкою, що їхала в бік муніципалітету Констанца.
На місце ДТП оперативно прибули пожежники і активували "червоний план втручання", який запроваджують, до прикладу, у разі великих аварій. План дає змогу швидше вживати заходів реагування.
Як пише видання, на момент аварії в автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих. З них 15 людей - 2 дорослих і 13 дітей - зазнали травмувань.
Чотирьох пасажирів доправили в лікарню - це двоє дорослих і двоє дітей.
- Наприкінці січня у Польщі також сталася ДТП за участю пасажирського автобуса з України. Внаслідок аварії постраждали щонайменше 20 українців.
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