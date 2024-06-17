У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: серед постраждалих двоє дітей

Про це повідомляє румунське видання News.

Зазначається, що автобус, який перевозив українців, зіткнувся з вантажівкою, що їхала в бік муніципалітету Констанца.

На місце ДТП оперативно прибули пожежники і активували "червоний план втручання", який запроваджують, до прикладу, у разі великих аварій. План дає змогу швидше вживати заходів реагування.

Як пише видання, на момент аварії в автобусі перебували 57 громадян України, зокрема 42 неповнолітніх і 15 дорослих. З них 15 людей - 2 дорослих і 13 дітей - зазнали травмувань.

Чотирьох пасажирів доправили в лікарню - це двоє дорослих і двоє дітей.