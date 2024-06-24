Київ просить бити західною зброєю по авіабазах на території РФ та що буде з електрикою зимою. Акценти світових ЗМІ 24 червня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 24 червня.

Україна просить розширити можливості використання західної зброї по території РФ

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Практика бити західною зброєю по території РФ, хоч з обмеженням (без ATACMS), добре себе зарекомендувала і дала змогу зупинити росіян на Харківщині, після того як ті почали свій масований наступ. У The New York Times написали, що Україна закликає союзників дозволити націлювати західну зброю ще й на російську авіацію на території РФ. Після того, як на Харківщину знову масово посипалися бомби, президент Володимир Зеленський звернувся до західних партнерів із проханням дозволити використовувати свою зброю проти авіабаз на території Росії.

Американські журналісти відзначають: коли цими вихідними бомби, скинуті російськими військовими літаками, спричинили сильні вибухи у житлових кварталах Харкова, убивши щонайменше чотирьох людей і поранивши ще десятки, президент Володимир Зеленський у неділю закликав союзників ще більше послабити обмеження на використання західної зброї, щоб його сили могли використовувати їх проти російських авіабаз.

Нещодавнє рішення адміністрації Байдена дозволити Україні використовувати певну зброю для удару по силах всередині Росії мало негайний вплив, допомігши Україні зірвати наступ Москви північніше Харкова та уповільнивши бомбардування міста.

Але скасування обмежень США не стосується використання армійських тактичних ракетних систем, відомих як ATACMS, деякі з яких мають дальність близько 450 км. Ця зброя великої дальності знадобиться, щоб уразити авіабази глибоко на території Росії, які використовують бомбардувальники. Для боротьби з цими базами українцям довелося здебільшого покладатися на власний парк безпілотників вітчизняного виробництва, що постійно в процесі розширення.

Протиповітряна оборона України поступово зміцнюється після місяців затримок американської військової допомоги, але Росія продовжує здійснювати щоденні бомбардування.

"У нас достатньо рішучості, щоб знищити терористів на їхній території — це єдино справедливо. І нам потрібна така ж рішучість від наших партнерів", — сказав Зеленський у пості в соціальних мережах у неділю.

Речник українських військових Назар Волошин заявив, що вперше після початку транскордонного наступу на північ від Харкова на початку травня не було повідомлень про великі наступальні дії Росії в цьому районі. За словами Волошина, російські війська "виводили частину підрозділів для поповнення", продовжуючи бомбардування місцевості та зміцнення нових рубежів оборони.

Інститут вивчення війни відзначив зменшення атак російської піхоти на північ від Харкова, але заявив, що Москва, схоже, посилює свої напади в інших частинах східної України. Військові експерти заявили, що вони вважають, що російські атаки під Харковом мали на меті, принаймні частково, створити прогалини в інших місцях, розтягнувши українські сили. Тим часом Росія продовжує досягати успіхів на інших ділянках фронту.

Чи зможе Україна розв'язувати проблему з енергією

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Також західні ЗМІ не оминули увагою чергового масованого удару росіян по українській енергетиці, яка продовжує страждати через дії країни-терориста. Українські енергетичні об’єкти зазнали масованої атаки з боку Росії в суботу, повідомило Міністерство енергетики України в суботу, описавши це як восьмий випадок, коли Росія розпочала атаку на енергетичну інфраструктуру за останні три місяці.

Як відзначає Politico, останніми місяцями Росія змінила тактику з нападу на підстанції, які Україна навчилася швидко ремонтувати, на спроби зруйнувати цілі електростанції. Це призвело до знищення значної частки виробництва електроенергії в кількох регіонах України, зробивши країну, яка колись була нетто-експортером електроенергії, залежною від ЄС.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Москва знищила половину електроенергетичних потужностей України після того, як наприкінці березня почала громити її енергетичні об’єкти.

У CNN написали, що з початку війни українська енергомережа "міцно перебуває під прицілом російських ракет", але цього року Москва почала спеціально націлюватися на об’єкти виробництва електроенергії – теплоелектростанції, гідроелектростанції, навіть накопичувачі енергії – помітна зміна тактики порівняно з попередньою зимою, коли атаки були менш точними, а пошкоджені об'єкти було легше відновити.

Експерти кажуть, що Росія використовує краще озброєння та користається зі слабкості української ППО.

Чиновники та керівники української енергетики визнають, що цієї зими неможливо уникнути відключень електроенергії. Тепер завдання полягає в тому, щоб просто звести їх до мінімуму.

"Якщо ми не відновимо існуючі пошкоджені електростанції, якщо ми не покращимо пропускну здатність міжконекторів для введення, якщо ми не побудуємо ці розподілені генератори, принаймні в деяких місцях… тоді люди отримуватимуть електроенергію менше ніж на чотири години на добу", — розповідає Дмитро Сахарук, виконавчий директор найбільшої приватної енергетичної компанії України ДТЕК.

Американські журналісти відзначають, що Україна намагається вирішити проблему різними способами. Крім реконструкції того що можна, в деяких випадках з використанням частин з виведених з експлуатації електростанцій у Європі, чиновники та енергетичні компанії намагаються забезпечити якомога більше генераторів і газових турбін для підтримки критичної інфраструктури протягом зими, і співпрацюють з європейськими партнерами, щоб збільшити імпорт електроенергії.

"Ми робимо все можливе, – сказала CNN заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. - Ми розуміємо, що без енергії буде дуже важко вижити".

Як зауважує The Guardian, Україна має щонайменше чотири системи Patriot, надані США та Німеччиною. Оскільки президент Зеленський неодноразово закликав союзників передати додаткову оборонну зброю, Німеччина, Румунія та США пообіцяли надіслати Києву ще кілька систем Patriot.

У п'ятницю Нідерланди оголосили, що у співпраці з іншою неназваною країною поставлять Україні додаткову ракетну систему Patriot. Зеленський заявив, що Україні потрібно сім таких систем, щоб "захистити наші основні міські агломерації" від російських ракетних атак.

Скандал у британській політиці через Україну

Фото: ВВС

Також увагу ЗМІ привернули заяви британського політика Найджела Фараджа, який сказав, що Захід "спровокував" війну в Україні. Як відзначає CNN, Фарадж, який очолює швидкозростаючу політичну партію Reform UK і був ключовою фігурою під час Brexit, прагне вперше отримати місце в парламенті на загальних виборах наступного місяця.

Під час інтерв’ю BBC у п’ятницю Фараджа запитали, чи підтримує він твіт, опублікований у лютому 2022 року, у якому рішення Путіна вторгнутися в Україну він назвав "наслідком розширення ЄС і НАТО".

"Чому я це сказав? Для мене було очевидно, що постійне розширення НАТО та Європейського Союзу на схід дало цій людині [Путіну] привід його російському народу сказати, що вони знову йдуть на нас воювати, — сказав він. кореспонденту BBC. — Ми спровокували цю війну. Звичайно, це його провина – він використав те, що ми зробили, як привід".

Після того, як ці слова викликали скандал, Фарадж у мережі X пояснив свої слова: "Я один із небагатьох людей, які були послідовними та чесними щодо війни з Росією, — написав він. - Путін помилився, вторгнувшись у суверенну державу, а ЄС помилився, розширившись на схід".

Прем'єр-міністр Ріші Сунак відреагував на коментарі під час спілкування з журналістами: "Те, що він сказав, було абсолютно неправильним і тільки грає на руку Путіну, – сказав Сунак. - Такий вид умиротворення небезпечний для безпеки Великої Британії".

Колишній міністр оборони Консервативної партії Бен Уоллес розповів у програмі BBC Today про коментарі Фараджа, де він назвав лідера реформ "трошки схожим на того пабного зануду, якого ми всі зустрічали в кінці бару і який дає дуже спрощені відповіді на складні проблеми".

Лідер лейбористів Кейр Стармер також відреагував на коментарі Фараджа, назвавши їх ганебними: