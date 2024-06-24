Ексдружина Ілона Маска Талула Райлі вийшла заміж за актора Томаса Сангстера
Британська акторка та двічі колишня дружина Ілона Маска Талула Райлі вийшла заміж за актора з "Той, що біжить лабіринтом" Томаса Броді-Сангстера
Про це повідомляє Page Six.
Британська акторка та двічі колишня дружина Ілона Маска Талула Райлі вийшла заміж за актора з "Той, що біжить лабіринтом" Томаса Броді-Сангстера
Церемонія відбулася в суботу, 22 червня, в церкві Святого Георгія у Великій Британії в присутності сім'ї та друзів. Про це свідчать фотографії, отримані виданням "The U.S. Sun".
Наречена, 38-річна Райлі, була вдягнена в елегантну сукню та фату до підлоги, а 34-річний Сангстер - у квітчастий жилет, синє пальто і сірі штани в тонку смужку.
Молодята пройшли до виходу з церкви, тримаючись за руки, а гості закидали їх пелюстками квітів.
Довідково: пара познайомилася на зйомках серіалу "Секс Пістолз" у березні 2021 року.
До того, як одружитися з Броді-Сангстером, Райлі двічі була одружена з Маском: з 2010 по 2012 рік, а потім ще раз з 2013 по 2016 рік.
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В американського підприємця-мільярдера Ілона Маска на початку 2024 року народилась 12-та дитина від виконавчої директорки Neuralink Шівони Зіліс.
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