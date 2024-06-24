З початку доби на фронті відбулося 62 боєзіткнення, найгарячіше - на Сіверському та Покровському напрямках

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ станом на 10:00 24 червня.

Так, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари з застосуванням чотирьох ракет, 58 авіаційних ударів (зокрема, з застосуванням 91 КАБу), здійснив понад 3500 обстрілів, в тому числі 91 із реактивних систем залпового вогню, та понад 500 ударів дронами-камікадзе.

Вчора українські Повітряні сили та ракетні війська й артилерія уразили 12 районів зосередження особового складу, три засоби протиповітряної оборони ворога, одну РЛС та одну станцію РЕБ противника.

Вже сьогодні відбулося 62 боєзіткнення: ситуація по напрямках

З початку цієї доби окупанти здійснили 11 авіаударів, скинувши 19 КАБів, 579 обстрілів позицій наших військ. Також ворог залучив для ударів 33 дрони-камікадзе.

Тривають спроби загарбників атакувати Вовчанськ на Харківському напрямку. Від початку доби в районі міста тривають два боєзіткнення. Ситуація контрольована. За попередню добу втрати ворога на Харківському напрямку - 145 військовослужбовців, знищено одну бойову броньовану машину, артсистему та шість автомобілів. Пошкоджено чотири артсистеми та три автомобілі. Крім того, уражено 36 бліндажів.

На Куп’янському напрямку триває одне боєзіткнення поблизу Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку точаться бої в районах населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Торське та в Серебрянському лісі. Шість атак відбито без успіху для противника, два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку відбулося 17 атак. Ворог намагається потіснити Сили оборони з займаних позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки. Сім атак відбито, точаться бої.

На Краматорському напрямку успіху не мала штурмова дія російських загарбників поблизу Іванівського. Продовжується одне боєзіткнення поблизу Кліщіївки.

На Торецькому напрямку відбито дві атаки в районі Південного, один бій ще триває.

На Покровському напрямку за сьогодні вже відбулося 18 атак наших позицій, дев’ять з яких успішно відбито. Тривають бої за Новоолександрівку, поблизу Євгенівки, Воздвиженки, Сокола та Новоселівки Першої. За уточненою інформацією, минулої доби на Покровському напрямку ворог втратив понад 220 осіб. Знищено три танки, дві ББМ, одну гармату та три автомобілі. Також пошкоджено три танки, дві бойові броньовані машини, три гармати та два автомобілі.

Агресор продовжує тиснути на наші позиції на Курахівському напрямку в районах Карлівки, Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Ситуація контрольована, шість атак відбито, одне боєзіткнення триває.

На Шахтарському напрямку успіху не мала спроба окупантів наблизитися до Урожайного.

На Оріхівському напрямку ворог тричі зазнав невдачі під час спроб витіснити українських захисників з позицій неподалік Малої Токмачки.

На решті напрямків активних дій сьогодні окупанти не проводили.